El Centro jerezano de Conservación de la Biodiversidad Zoobotánico (Cádiz)estrena instalaciones para loros y murciélagos

El Centro de Conservación de la Biodiversidad Zoobotánico estrena instalaciones para loros y murciélagos. - AYUNTAMIENTO JEREZ DE LA FRONTERA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 14 (EUROPA PRESS)

El Centro de Conservación de la Biodiversidad Zoobotánico Jerez ha inaugurado nuevas instalaciones destinadas a los loros del Amazonas y a los murciélagos de Egipto. El acto de presentación ha contado con la presencia de la delegada de Protección Animal, Carmen Pina, y el representante de Indeso, Miguel Ángel Martínez. Ambos han estado acompañados por el equipo técnico del Centro, profesorado y 200 escolares del colegio Los Marianistas (los primeros en visitar el nuevo espacio).

Según ha informado el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera en una nota, "estas mejoras ponen de manifiesto la importancia de la figura del apadrinamiento en el parque, consolidando el compromiso social con el entorno".

Este proyecto se ha ejecutado gracias al convenio de patrocinio con la empresa Desarrollo de Instalaciones y Servicios Avanzados S.L. (Indeso). Así, "con este proyecto, la empresa Indeso asume el apadrinamiento de los loros y los murciélagos", ha señalado Pina, que además ha destacado la relevancia de la colaboración público-privada en la conservación biológica. "Los nuevos aviarios se ubican concretamente en el jardín existente junto a la instalación de las nutrias europeas", ha detallado.

Además, ha añadido que "el diseño es moderno y funcional, lo que permitirá mejorar la calidad de vida de sus habitantes y facilitar el trabajo de los cuidadores". También "avanzamos en el bienestar animal y se refuerza la apuesta firme del Centro por la educación ambiental y la conservación de la biodiversidad".

Al hilo, la delegada ha puesto en valor el nuevo apadrinamiento destacando que este acto "supone la celebración de la unión entre el Centro y el cariño y pasión que ha puesto el representante del Grupo Indeso, Miguel Ángel Martínez".

Durante el encuentro, Pina ha trasladado el agradecimiento de la alcaldesa, del Gobierno municipal y de toda la ciudad por esta "importante" inversión a la empresa patrocinadora. Ha concluido subrayando el impacto positivo de la iniciativa, asegurando que "será una mejora de la que podrán disfrutar plenamente todos los visitantes".

Por su parte, el representante de Indeso ha agradecido la asistencia de los escolares, profesores y del equipo técnico del parque. Martínez ha compartido una reflexión personal, recordando sus propias visitas al Centro desde la infancia para poner en valor el papel "crucial" de la educación en el respeto hacia la naturaleza y la biodiversidad.

Asimismo, ha resaltado que el equipo del Grupo Indeso "mantiene un firme compromiso con la mejora constante del entorno". Según Martínez, "este propósito se traduce de forma directa en un apoyo continuo al centro y a las labores de conservación que en él se desarrollan".

Para finalizar, el representante se ha dirigido a los escolares presentes animándolos a respetar y proteger el medio ambiente que los rodea, insistiendo en "la importancia de cuidar el entorno natural a la vez que se disfruta de él", ha concluido.