Cierran el Zoo de Jerez (Cádiz) tras detectarse un caso de virus de la Fiebre del Nilo y otro sospechoso

Archivo - Visitantes fotografiando a las jirafas del Conservación de la Biodiversidad Zoobotánico de Jerez de la Frontera (Cádiz) en una imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 19 (EUROPA PRESS)

El Servicio de Protección Animal del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha detectado un caso de Virus del Nilo en un águila real de avanzada edad que ha fallecido, y otro se encuentra en estudio y bajo sospecha hasta conocer el resultado final, por lo que se ha decidido cerrar las instalaciones del Centro de Conservación de la Biodiversidad Zoobotánico Alberto Durán de manera preventiva.

Tal y como ha explicado en una nota la delegada de Protección Animal, Carmen Pina, una vez conocido el fallecimiento del animal, positivo en el virus, se ha decidido cerrar las instalaciones del Zoo y se ha comenzado a desarrollar un tratamiento preventivo en todo el recinto, encontrando un segundo caso de un casuario, que se está analizando.

"Desde el primer momento estamos en contacto y coordinación con las consejerías de Agricultura y Sanidad, siguiendo los protocolos establecidos para estos casos", ha asegurado la responsable municipal, advirtiendo que "en ningún momento hay que alarmarse", ya que son "casos aislados" y considerar que estas aves no son transmisores del virus.

Así, la delegada ha recordado que, dentro de las diferentes actuaciones de prevención que se desarrollan respecto a este virus, está el muestreo de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (Agapa) por centinelaje en 12 ánsares, que se realiza cada 45 días, dando resultados negativos en la última prueba.

Una vez conocidos estos casos, tanto desde la Consejería de Agricultura como la de Sanidad se han iniciado los procedimientos a desarrollar en estos casos, que consistirá en declarar al municipio como área en alerta del virus de la Fiebre del Nilo hasta que se confirme que no existen más casos positivos.

Durante el tiempo que dure la alerta, se llevará a cabo un plan de acción de manera conjunta entre Ayuntamiento y Junta en el que se intensificarán las actuaciones preventivas que ya se han ido ejecutando en las últimas semanas, con medidas de control vectorial y de salud pública que incluyen un tratamiento adulticida general y un control lavicida y perimetral, además de un protocolo sanitario y de bioseguridad interno con protección del personal y de las instalaciones del Zoo, además de incidir en la comunicación a la ciudadanía.

Por ello, se ha pedido a la ciudadanía que sigan las informaciones por los canales oficiales del Ayuntamiento y de la Junta de Andalucía, "huyan del alarmismo y de los bulos y desinformaciones que puedas aparecer y mantengan en todo el momento la calma".

Como se ha recordado desde el Consistorio, esta no es la primera vez que ocurre ni en Jerez ni en el Zoo, recordando que ya en 2020 las instalaciones tuvieron que cerrarse tras confirmarse la muerte de dos aves --un quebrantahuesos y un buitre negro-- que dieron positivos.

TRABAJOS DE PREVENCIÓN

El Ayuntamiento ha señalado que lleva desarrollando desde hace varias semanas el Plan Municipal de Vigilancia y Control de Vectores 2026, que ahora intensificará, y que está enfocado en la prevención de la Fiebre del Nilo Occidental en Jerez, siendo elaborado por Lokimica y que también ha sido remitido al Distrito Sanitario de Jerez.

El 80% de los focos potenciales de cría se encuentran en áreas privadas, por lo que Lokimica ha elaborado también una campaña de concienciación y cartelería para educar a la población sobre el ciclo del virus, la importancia de eliminar el agua estancada y las medidas de protección personal.

Igualmente, periódicamente se han realizado inspecciones para el control del Virus del Nilo, por el distrito sanitario, acompañado de Lokímica y por técnicos de Protección Animal en diversos puntos de posibles riesgos del término municipal.

Este servicio está "en permanente alerta" en estas fechas del año para actuar con rapidez junto a otras administraciones y con la empresa del servicio de plagas Lokímica en caso de detectarse algún caso en el término municipal.

De hecho, según se ha señalado, se ha reforzado la fumigación de zonas verdes y se llevan a cabo controles biológicos en el alcantarillado durante todo el periodo estival.

Asimismo, Carmen Pina ha manifestado que el tríptico informativo se está difundiendo en las redes sociales del Ayuntamiento y asociaciones contiene información sobre consejos para evitar la presencia en la medida de lo posible de mosquitos en el ámbito urbano y rural.

"Detener la fiebre del Nilo necesita de la colaboración de todos. El Ayuntamiento realiza esta campaña de control de vectores pero hay que seguir las recomendaciones para que no haya ningún caso este verano que tengamos que lamentar", ha señalado la delegada municipal.

En el tríptico tanto el Servicio de Protección Animal como Lokímica realizan recomendaciones de cara a la prevención contra el virus del Nilo Occidental dirigidas a evitar picaduras y frenar la cría del mosquito.

También se recuerda que el control de vectores es una tarea compartida y se recomienda revisar patios, jardines y zonas comunes para evitar focos de cría de mosquitos y proteger la salud.

Finalmente, se pide a la ciudadanía que vigile los sistemas de riego y desagües, comunique los focos de agua estancada en la vía pública y que siga las recomendaciones oficiales de salud.