El Circuito de Jerez-Ángel Nieto acoge Mototerapia en favor de las mujeres mastectomizadas

La quinta edición de Mototerapia en Jerez de la Frontera (Cádiz). - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 26 (EUROPA PRESS)

El delegado de Deportes y Salud, Tomás Sampalo, ha asistido a la quinta edición de Mototerapia 2025 para comprobar el desarrollo de los eventos solidarios de la Rodada Solidaria y la Ruta Mototurística en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto.

Según ha notificado el Consistorio local en una nota, las dos actividades cuentan con el apoyo en la organización del Consejo Local del Motor y su recaudación se destinará en esta edición a la Asociación de Mujeres Mastectomizadas de Jerez (AMMA).

El responsable municipal ha estado acompañado del vicepresidente ciudadano del Consejo Local del Motor, José Hermosín; de la presidente de AMMA, María José López y del director gerente del Circuito Jerez-Ángel Nieto, Cayetano Gómez.

En este sentido, Sampalo ha agradecido a los organizadores, a la Federación Unión de Motoclubes Jerezanos, al Club Sugar Racing --organizador de la Rodada--, a la Escuela de Motociclismo y Motociclismo Adaptado de Jerez con sus padres y colaboradores, al Motoclub Sin Gasolina --organizador-- de la Ruta Mototurística, al público presente, a los patrocinadores "y a todos los que han ayudado a la celebración de Mototerapia".

Al hilo, el delegado ha explicado que la Administración local "está aquí presente" a través del Circuito de Jerez-Ángel Nieto, ofreciendo las instalaciones de 'kárting' y "toda la logística necesaria para que Mototerapia siga siendo todo un éxito".

Además, Sampalo ha destacado los valores "que atesora una Asociación como AMMA" y el "increíble trabajo" que realizan con mujeres "que necesitan todo nuestro apoyo", ayudándolas en muchas facetas de su recuperación, a nivel laboral, de vivienda o emocional, "con un vínculo personal con las mujeres que viven una situación tan difícil".

Por su parte, Hermosín ha enfatizado que han vivido una jornada "muy positiva" y con un "gran ambiente", a pesar de que la lluvia ha impedido que pilotos de otras provincias se hayan podido desplazar.

El vicepresidente ciudadano del Consejo Local del Motor ha afirmado que "toda la recaudación" de las inscripciones y el servicio de hostelería irá Asociación de Mujeres Mastectomizadas de Jerez (AMMA), y la organización "sufraga los gastos de gestión gracias a los numerosos patrocinadores".

En relación, la presidenta de AMMA, María José López, ha indicado que esta iniciativa "permitirá tanto la investigación de células cancerígenas de la Universidad de Granada como los programas y servicios de AMMA", y ha concretado que están "al servicio de todas las mujeres afectadas, no solo de la provincia de Cádiz sino también de toda Andalucía".