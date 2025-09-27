El Circuito de Jerez celebra su 40 aniversario con un gran encuentro motero este sábado

Archivo - Moteros en dirección al circuito de Jerez-Ángel Nieto para asistir al Gran Premio de España de MotoGP 2025. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 27 (EUROPA PRESS)

El Circuito de Jerez-Ángel Nieto va a celebrar este sábado 27 de septiembre un gran encuentro motero para conmemorar los 40 años de su puesta en funcionamiento en esta localidad de la provincia de Cádiz, cuatro décadas en las que ha acogido las pruebas del Gran Premio de España de Motociclismo en las que han brillado pilotos españoles como Ángel Nieto, Álex Crivillé, Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo y Marc Márquez, entre otros muchos.

De esta manera, el mundo de las motos va a ser el protagonista absoluto de esta celebración, al ofrecer una jornada de convivencia para todos los aficionados a las dos ruedas.

El evento se presenta como "una oportunidad única" para que los moteros y moteras "disfruten de un día en el emblemático trazado jerezano", como ha animado en una nota el Circuito de Jerez.

La jornada incluirá dos vueltas controladas a la pista. La primera será a las 9,00 horas y los participantes podrán empezar a prepararse a partir de las 8,30 horas; la segunda vuelta, ya por la tarde, será a partir de las 18,00 horas, pensada para quienes no hayan podido asistir por la mañana.

Además de las vueltas al circuito, se ha preparado una completa agenda de actividades en la zona de ocio, una Fan Zone, que contará con bares y food trucks, photocall, animaciones musicales con DJ, regalos y la entrega de placas conmemorativas a los clubs participantes.

La jornada también será una ocasión para que los aficionados adquieran merchandising exclusivo del 40 aniversario del circuito como recuerdo.

La participación está abierta tanto a clubes moteros como a motoristas individuales. No se requiere inscripción previa, y todos los asistentes "son bienvenidos a disfrutar de un día que promete ser una jornada inolvidable para la comunidad de las dos ruedas".

Aunque no es una actividad que forme parte del 40 aniversario del Circuito de Jerez, la organización ha destacado que este fin de semana el parking exterior del trazado jerezano acogerá el evento 'Drift Legends Day 'N' Night', un espectáculo que combina Drift, Freestyle en moto, cultura urbana y producción audiovisual.

El evento contará con tandas de drift, batallas de derrapes con pilotos nacionales e internacionales y un show de freestyle en moto protagonizado por pilotos importantes como Edgar Torronteras, Mario Lucas y Mincha, acompañado de efectos visuales como lanzallamas, luces y fuegos artificiales.

También habrá una exposición de más de 300 coches modificados, exhibiciones de superdeportivos, zonas interactivas, música en vivo con DJs como DJ Cherni y Adán Bermúdez, y áreas familiares con foodtrucks, zonas infantiles y descanso. La entrada a este evento será gratuita para menores de diez años.

La Federación Andaluza de Motociclismo como en anteriores ocasiones organiza en las zonas de 'pelousse' del Circuito de Jerez, un nuevo Campeonato de Andalucía de Trial. Así, el domingo 28 de septiembre los "trialeros" se desplazarán a las instalaciones del circuito para disputar durante la mañana la cuarta cita de la temporada por el trazado que los técnicos federativos han creado para las categorías convocadas.