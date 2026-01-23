'Colores de mundo' convierte la Plaza del Arenal de Jerez (Cádiz) en un museo temporal que invita a recorrer el planeta

Detalle de la exposición fotográfica e itinerante 'Colores del mundo', organizada por Fundación La Caixa en la Plaza del Arenal de Jerez de la Frontera (Cádiz) hasta el 1 de marzo - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 23 (EUROPA PRESS)

La exposición fotográfica e itinerante 'Colores del mundo', organizada por Fundación La Caixa se ha instalado ya la Plaza del Arenal, convirtiendo este espacio del centro de Jerez de la Frontera en un museo temporal que invita a recorrer el planeta observando todas sus tonalidades.

La muestra a pie de calle, formada por más de 40 paneles, podrá visitarse hasta el 1 de marzo, de tal forma que el público podrá descubrir los colores que dan vida a los variados paisajes del planeta a través del objetivo de prestigiosos fotógrafos de la revista National Geographic, ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

Las imágenes de gran formato que se pueden ver a lo largo de este recorrido son un homenaje a la diversidad de ambientes, parajes, tradiciones y culturas del mundo que se localizan en lugares que van desde Papúa Nueva Guinea a Chile, pasando por India o República Democrática del Congo.

'Colores del mundo' se plantea como una muestra que profundiza en la capacidad que tienen los colores para influir en las emociones del ser humano y transmitir sensaciones. Con esta perspectiva, el color es el hilo conductor de un relato trazado con diferentes intensidades, matices y contrastes que invita a la reflexión sobre los elementos que componen la naturaleza, su poder y belleza.

Las instantáneas han sido captadas "con excepcional maestría" por fotógrafos de renombre y plasman las tonalidades cálidas de los atardeceres, los tonos más fríos del amanecer, los intensos verdes de los campos, el dorado de las hojas en otoño o los vibrantes colores de animales singulares. Esta paleta de colores pretende inspirar y conmover al visitante, despertar su curiosidad y transmitir el valor de los colores dentro de un código que compone un lenguaje propio y simbólico.

Con este tipo de iniciativas, se establece el objetivo de convertir espacios de la vida pública en museos temporales, divulgar el conocimiento y facilitar el acceso a la cultura de forma libre, parámetros que están en consonancia con los valores que defiende la candidatura de Jerez a Capital Europea de la Cultura 2031, como se ha apuntado.

Entre los autores de estas impactantes fotografías se encuentran los 'multipremiados' Joel Sartore, Steve McCurry, Michael Nichols, Lynn Johnson, Jodi Cobb, Paul Nicklen o Frans Lanting.