Comejusa gestionará el alumbrado público de Jerez los próximos cuatro años por valor de 6,8 millones

Archivo - Trabajadores municipales del servicio de alumbrado público de Jerez de la Frontera. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 31 (EUROPA PRESS)

El Consejo de Administración de Comujesa, Corporación Municipal de Jerez SA, ha aceptado el encargo de gestión del servicio de mantenimiento del alumbrado público, cuyo encargo de gestión fue aprobado por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Jerez esta semana. El valor estimado de la renovación de este encargo hasta el 31 de julio de 2030 supondrá un montante de 6.844.592 de euros, lo que representa un aumento de 1,5 millones respecto al anterior.

En una nota, la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha destacado que se trata de "una buena noticia", porque en este nuevo encargo de gestión "se incrementa un 30% la inversión, porque escuchamos las demandas de los vecinos sobre la mejora del alumbrado de la ciudad, tanto el alumbrado urbano como el alumbrado rural".

Por tanto, "hemos destinado más presupuesto y eso va a significar más personal, más trabajo, más posibilidad de actuar más rápidamente y, por supuesto, también más zonas con nuevos alumbrados", ha afirmado la alcaldesa, que ha añadido que de este modo, "el alumbrado público también será una mejora de la ciudad".

García-Pelayo ha puesto el acento en que la novedad de este nuevo encargo es que "se va a incorporar al alumbrado las luces fotovoltaicas para que haya distintas zonas que también se incorporen a una mejora de su alumbrado público como Cuartillo, La Guareña, El Mojo, Las Pachecas y el resto de barriadas rurales".

La alcaldesa ha recordado, en cuanto a inversiones que ya están en desarrollo, que actualmente se está instalando el alumbrado LED en la barriada de Picadueña y en el parque de Picadueña y que tras esta barriada irán barrios como San Miguel, o Los Villares, El Altillo y otros de la zona urbana.

Entre los objetivos de este encargo de gestión, se encuentra continuar dando impulso al ahorro energético en las instalaciones de alumbrado público exterior, que ya venía desarrollándose. Hasta este momento, Jerez ha renovado el 40% de sus luminarias convencionales sustituyéndolas por otras de tecnología Led y en este sentido, el objetivo es alcanzar el 60% al final de esta legislatura, según ha indicado.

El Ayuntamiento ha señalado que la renovación del alumbrado público mediante luminarias de tecnología LED en el municipio avanza de forma constante. Así, la zona rural dispone ya de esta nueva modalidad lumínica en muchos núcleos de población, puesto que el proceso de optimización de energía ha comenzado por estas localidades.

Por su parte, en el casco urbano ya se han abordado estos trabajos de renovación del alumbrado en zonas como la Barriada España y están en desarrollo en otros puntos como Picadueñas. Con la renovación y sustitución de luminarias a tecnología Led, el Ayuntamiento persigue la reducción del consumo eléctrico de hasta un 70% en los puntos adaptados, ha recordado.