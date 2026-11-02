Comisión de Patrimonio destaca proyectos para creación de viviendas y aperturas de negocios en centro de Jerez (Cádiz)

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) en imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Local de Patrimonio Histórico, presidida por el primer teniente de alcaldesa, Agustín Muñoz, junto con la delegada de Urbanismo, Belén de la Cuadra, ha celebrado una nueva sesión en la que se han estudiado y dictaminado una veintena de propuestas relacionadas con la reforma y rehabilitación de edificios para uso residencial, la adaptación de locales para la implantación de nuevas actividades económicas y la conservación y mejora de distintos inmuebles de la ciudad.

Según ha subrayado el Consistorio en una nota de prensa, en materia residencial, la Comisión ha autorizado el proyecto de reforma y cambio de uso de un edificio de dos plantas situado en la calle Sancho Vizcaíno, que anteriormente tenía uso industrial y que se transformará en un inmueble de 11 viviendas, de las que seis se distribuirán en la planta baja y las cinco restantes en la primera planta.

El edificio presenta un "estado de conservación aceptable, aunque será necesario reforzar parte de su estructura, sustituir parcialmente la cubierta y retirar algunos elementos existentes para adaptar los espacios a su nuevo uso residencial". Otra de las actuaciones destacadas es la rehabilitación de una antigua bodega de la calle Galván que se acondicionará para albergar ocho viviendas.

El inmueble, que actualmente se utiliza como almacén de antigüedades, cuenta con una superficie construida de 502 metros cuadrados y su antigüedad se remonta, según la documentación presentada, al año 1903. El proyecto contempla la transformación del edificio en viviendas, respetando su configuración original y conservando los elementos arquitectónicos característicos de su antigua actividad bodeguera, tanto en lo que se refiere a la amplitud de los espacios como a su estructura y dimensiones. Asimismo, se conservarán y restaurarán los muros exteriores y los elementos originales que sostienen el edificio.

Los refuerzos provisionales existentes serán sustituidos por una nueva estructura interior, que servirá de soporte a las plantas intermedias y contribuirá a garantizar la estabilidad del conjunto.

También dentro del apartado residencial, la Comisión ha autorizado la reforma de un edificio de uso religioso situado en la calle Taxdirt, que será acondicionado para convertirlo en una vivienda unifamiliar.

Entre los asuntos incluidos en el orden del día figura también la instalación de un retablo cerámico en una de las fachadas de la Casa de los Condes de Montegil, inmueble que se encuentra en proceso de rehabilitación para su transformación en hotel. Concretamente, el retablo se colocará en la fachada que da a la calle recientemente denominada Santa María de Guadalupe, a iniciativa de la Hermandad de las Tres Caídas.

Con esta actuación, la corporación pretende rendir homenaje y dar mayor visibilidad a su titular, la Virgen de Guadalupe, que, según se recoge en la propuesta presentada, constituye una de las imágenes marianas más antiguas de la ciudad y destaca por su antigüedad y relevancia histórica en la parroquia de San Lucas.

Por otra parte, se ha informado favorablemente de las obras de reparación de la estructura que sostiene la cubierta de una finca de la calle Guarnidos, que presenta deficiencias en su estado de conservación. Esta intervención responde al requerimiento realizado por la Delegación de Urbanismo a la propiedad para que acometa las obras necesarias y cumpla con su obligación de mantener el inmueble en condiciones adecuadas de seguridad y conservación.

En relación con la implantación de nuevas actividades económicas, la Comisión ha dado luz verde a la adaptación interior de un local de la calle Doña Blanca, anteriormente destinado a zapatería, que se acondicionará para la apertura de un establecimiento de venta al por menor de alimentos y bebidas envasados.

Igualmente, se ha autorizado la adecuación de otro local situado entre el pasaje de la plaza del Arenal y la calle Pescadería Vieja, que cambiará su anterior uso comercial por uno de hostelería. Por último, también han recibido autorización las obras de limpieza y reparación de grietas en la fachada de un edificio de la calle Chancillería, así como los trabajos de mejora y conservación de la fachada de otro inmueble situado en la calle San Agustín.