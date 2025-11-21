Un concurso premiará con 1.500 euros a las zambombas de Jerez (Cádiz) más tradicionales y más sostenibles

El teniente de alcaldesa de Coordinación de Servicios Públicos y Desarrollo Sostenible en el Ayuntamiento, Jaime Espinar, y el delegado de Cultura y Fiestas, Francisco Zurita, acompañados de Hugo Recio de Ecovidrio, presentan concurso de zambombas - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) y Ecovidrio han presentado el concurso 'A las Mejores Zambombas de Jerez 2025', una novedosa iniciativa que busca reconocer con dos premios de 1.500 euros a aquellas manifestaciones artísticas que preserven la tradición de las mismas y que se distinga por la sostenibilidad y el reciclaje de vidrio.

El teniente de alcaldesa de Coordinación de Servicios Públicos y Desarrollo Sostenible en el Ayuntamiento, Jaime Espinar, y el delegado de Cultura y Fiestas, Francisco Zurita, acompañados de Hugo Recio de Ecovidrio, han presentado este concurso, que se incluye dentro del Bando de Zambombas, y que surge con "la clara y decidida" intención de apoyar la creación artística en el ámbito de las zambombas jerezanas, ha indicado el consistorio en una nota.

En concreto, el certamen tiene como objetivo reconocer aquellas manifestaciones artísticas "más respetuosas" con los valores propios e intrínsecos de la tierra, la autenticidad de la celebración, su contribución a la expansión y arraigo de esta tradición, el mantenimiento del entorno, la sostenibilidad y el reciclaje de vidrio.

Jaime Espinar ha destacado que con este consurso, que cuenta con Ecovidrio como sponsor, se pretende premiar a la zambomba que "mejor preserve nuestra esencia de identidad y más cuide lo nuestro", añadiendo que también se va a dar un premio "a la zambomba más sostenible".

Para esto último, se han instalado una serie de contenedores especiales en las plazas principales de la ciudad --Asunción, Alameda del Banco, plaza Belén y calle Doña Blanca--, con una serigrafía propia sobre esta campaña con el fin de valorar cuánto vidrio se recicla y "cuánto de sostenible es la zambomba".

En definitiva, con este concurso el Gobierno municipal trata de involucrar a la ciudadanía en el cuidado de la zambomba y del entorno.

Se otorgarán dos premios de 1.500 euros, uno a la zambomba que se caracterice por salvaguardar la tradición y otro a la que se distinga por la sostenibilidad. Como se ha aclarado, el importe de estos premios deberá ser donado a una obra social o ambiental.

Por su parte, el delegado de Cultura y Fiestas, Francisco Zurita, ha resaltado que la zambomba "es un bien que hay que preservar" y que desde el Ayuntamiento "han visto que es muy interesante que se premie a quienes lo están haciendo bien".

Así, ha explicado las bases y los criterios que se puntuarán, tanto para premiar a la zambomba más tradicional, como a la más sostenible, haciendo especial hincapié en aspectos valorables, como la expansión y arraigo de la zambombas en los barrios de la ciudad "un tema al que le estamos dando muchísima importancia", el mantenimiento y cuidado de la limpieza en espacios públicos, "porque además de divertirse hay que ser responsables", y el reciclado de vidrio, "el más valorado de todos".

Hugo Recio, en representación de Ecovidrio, ha señalado que son ya más de 1.500 toneladas de vidrio las que se han recogido en Jerez en lo que va de año, apuntando que espera que este año la recogida en las zambombas sea similar a la del año pasado, cuando se recogieron más de 6.000 kilos.

En esa línea, ha explicado que se volverán a colocar los contenedores en los mismos puntos que funcionaron el año pasado y que se medirá la recogida de cada zambomba para luego obtener los resultados.

Según las bases, podrá participar en el concurso 'A las Mejores Zambombas de Jerez' 2025' toda zambomba que se organice dentro del término municipal de Jerez durante el periodo navideño del año en curso, y cumpla con lo establecido en el bando municipal que regula la concesión de autorizaciones municipales. Así, no podrá participar en este reconocimiento la zambomba que no esté sujeta a la autorización municipal.

Asimismo, el reconocimiento a las mejores zambombas tendrá en cuenta únicamente aquéllas que se celebren dentro del periodo establecido, es decir, del 21 de noviembre al 24 de diciembre, debiendo estar autorizadas por la Delegación de Urbanismo previamente.

Las bases establecen que el jurado evaluará las candidaturas presentadas atendiendo a criterios como "el respeto a formas tradicionales", como pueden ser el uso de instrumentos típicos como zambomba, panderetas, almirez o palmas frente a elementos "ajenos a la tradición"; la interpretación de villancicos populares jerezanos o del repertorio tradicional andaluz; el ritmo, compás y modo de interpretación conforme a la costumbre local; o la preservación de la estructura comunitaria y participativa propia de la zambomba.

También se valorará la autenticidad que distinga la celebración, evaluando aspectos como el grado de espontaneidad en la participación de vecinos y asistentes; la ausencia de elementos excesivamente comercializados o ajenos al carácter popular de la zambomba; la integración natural de la música, el cante, el baile y la convivencia vecinal; o la recuperación de costumbres propias de la zambomba tradicional, como pueden ser las reuniones en torno al fuego o los villancicos improvisados, entre otros.

Por otro lado, se tendrá en cuenta en la valoración "una adecuada ambientación navideña", en detalles como la decoración de espacios con elementos propios de la Navidad --belén, motivos artesanales, luces tradicionales--; el cuidado en la escenografía y la disposición del entorno para favorecer la atmósfera festiva; el uso de vestimenta, ornamentos y detalles acordes al espíritu navideño popular; o la transmisión de un ambiente acogedor, familiar y comunitario.

Otro criterio de valoración será la contribución a la expansión y arraigo en los barrios de la ciudad, la celebración en zonas o barrios con menor tradición de zambombas, favoreciendo su implantación, así como la implicación de asociaciones, colectivos vecinales y entidades sociales del entorno, la inclusión y participación de públicos diversos --niños, mayores, familias, personas de diferentes orígenes--, asi como la capacidad de la zambomba para convertirse en referente anual en su zona, reforzando el tejido comunitario.

Igualmente, puntuará el mantenimiento y cuidado de la limpieza de la vía pública, el respeto de las normas municipales de limpieza y convivencia ciudadana, la colaboración con los servicios municipales y medidas preventivas, así como la sensibilización de asistentes sobre el respeto al entorno.

Además, con el fin de incentivar la sostenibilidad en Navidad, se puntuará con hasta cuatro puntos el reciclado de vidrio en estos eventos. Así, se valorará la mayor recogida de vidrios generados durante la celebración de la zambomba, se controlará el reciclado durante el evento y su traslado a los contenedores colocados al efecto.

Las bases del certamen establecen que el jurado estará constituido por cuatro miembros de distintas delegaciones municipales, como son Medio Ambiente, Turismo, Eventos y Cultura en calidad de secretario. El fallo se dará a conocer en la primera quincena de enero, teniendo lugar la entrega de premios durante la segunda quincena del citado mes.