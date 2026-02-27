Correos emite un sello dedicado a Jerez (Cádiz) como Capital Española de la Gastronomía 2026

Sello de Correos dedicado a Jerez como Capital Española de la Gastronomía 2026 - CORREOS

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 27 (EUROPA PRESS)

Correos ha emitido un sello conmemorativo con motivo de la elección de Jerez de la Frontera (Cádiz) como Capital Española de la Gastronomía 2026.

La imagen del sello presenta una composición gastronómica en la que se incluyen alimentos y bebidas representativos de esta localidad, como es una berza jerezana, evocando la riqueza culinaria y el protagonismo de sus productos tradicionales, con especial presencia del vino como referente internacional, ha indicado Correos en una nota.

Como viene haciendo desde hace 12 años, la compañía celebra así la designación anual de la ciudad reconocida con este título, manteniendo la tradición de dedicarle una emisión filatélica.

Su diseño, en formato horizontal y de grandes dimensiones (57,6 x 40,9 mm), permite apreciar los detalles gráficos y la estética vinculada a la identidad culinaria de la ciudad.

El sello se ha impreso en 'offset' sobre papel estucado, engomado y fosforescente, materiales que garantizan una alta calidad de reproducción. La emisión consta de una tirada de 66.000 ejemplares, organizados en pliegos de 16 y con un valor postal de dos euros.

Según Correos, esta capitalidad gastronómica supone para Jerez "una oportunidad extraordinaria", ya que la ciudad es un enclave donde "confluyen raíces milenarias y la esencia andaluza, presentes en su cultura, su patrimonio y su folclore".

Su tradición culinaria ha dejado "una impronta profunda en su cocina, en la que los vinos actúan como embajadores de una forma de entender la gastronomía que combina legado, innovación y una amplia variedad de experiencias, desde los tradicionales tabancos hasta restaurantes de alta cocina".

Además, la gastronomía está presente en la vida social y festiva de la ciudad, donde celebraciones como la Feria del Caballo, las Fiestas de la Vendimia, las zambombas o la Semana Santa se convierten en escenarios donde el comer y el beber adquieren "un papel esencial".

A su condición de cuna del flamenco, origen del caballo español más puro y capital del vino y del motor, Jerez suma con este reconocimiento una nueva oportunidad de mostrar una cocina "con identidad propia que permite descubrir la ciudad a través de su mesa y su patrimonio".

El sello está disponible en las oficinas de Correos, en la plataforma Correos Market y puede adquirirse también contactando con el Servicio Filatélico a través del correo electrónico atcliente.filatelia@correos.com o llamando al 915 197 197.