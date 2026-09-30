Expoconstruye refuerza desde Jerez (Cádiz) su dimensión andaluza y crece un 20% en expositores en su sexta edición

El primer teniente de alcaldesa del Ayuntamiento de Jerez, Agustín Muñoz, el secretario general de la Federación Provincial de Agrupaciones de Empresarios de la Construcción de Cádiz, Jorge Fernández-Portillo; y la CEO de Eventur, Virginia Lasunción - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 30 (EUROPA PRESS)

Expoconstruye 2026, la Feria Profesional de la Construcción de Andalucía, ha presentado en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) las principales novedades de su sexta edición, que se celebrará los próximos 14 y 15 de octubre en Ifeca con un crecimiento del 20% en el número de expositores, más de un centenar de marcas representadas y una programación reforzada que amplía su ámbito de influencia al conjunto de Andalucía.

Una de las novedades de esta edición será 'Andalucía Infraestructuras', un nuevo espacio específicamente dedicado a la obra pública, que reunirá a algunas de las principales constructoras que operan en la comunidad autónoma, como ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

El primer teniente de alcaldesa del Ayuntamiento de Jerez, Agustín Muñoz Martín, ha trasladado "el respaldo absoluto" del Gobierno municipal a una cita que "ya trasciende el ámbito andaluz", agradeciendo a las entidades organizadoras y colaboradoras que continúen confiando en esta ciudad y en su capacidad para acoger este encuentro profesional.

Además, ha hecho hincapié en el respaldo de la Junta de Andalucía, que en esta edición redobla su presencia, argumentando que las administraciones "debemos ser aliadas del sector", y entendiendo que foros como Expoconstruye "son espacios en los que escuchar, debatir y encontrar soluciones a retos que requieren de la participación de todos".

El responsable municipal ha destacado que durante dos jornadas Jerez se convertirá en "epicentro" del debate sobre algunos de los principales desafíos a los que se enfrenta actualmente el sector. Entre ellos, ha citado la construcción avanzada, la digitalización y la sostenibilidad junto con el acceso a la vivienda, el relevo generacional, la captación de talento, la industrialización de los procesos constructivos y la agilización de los trámites administrativos.

Se trata, ha explicado Muñoz, de cuestiones que "trascienden al propio sector" porque tienen una incidencia directa en la calidad de vida y el bienestar de la ciudadanía.

En esta presentación del evento, ha aprovechado para reconocer el trabajo de las empresas, técnicos y trabajadores de la construcción, definiéndolo como "un sector fuerte, valiente y resiliente que ha demostrado su capacidad de adaptación tras años complejos".

Por último, ha reafirmado el compromiso del gobierno municipal con la construcción como "motor estratégico de empleo y desarrollo social", y ha recordado la colaboración que mantiene el Ayuntamiento con la FAEC y los colegios profesionales a través de convenios y líneas de trabajo conjuntas.

"Queremos seguir siendo una administración ágil, cercana y facilitadora, que trabaje para acelerar las licencias y favorecer la inversión", ha afirmado Agustín Muñoz, quien ha concluido reiterando el respaldo municipal a una feria que alcanza su sexta edición y en la que el Ayuntamiento va a tener mayor presencia y más visibilidad.

Por su parte, el secretario general de la Federación Provincial de Agrupaciones de Empresarios de la Construcción de Cádiz (FAEC) , Jorge Fernández-Portillo, ha recordado el origen de Expoconstruye, que nació en 2021 desde el propio sector empresarial de la construcción y no a iniciativa de una empresa organizadora de eventos.

"Fue la federación la que llamó a la puerta de una empresa especializada como Eventur y desde entonces hemos encontrado una simbiosis perfecta entre el conocimiento puramente sectorial y la capacidad profesional para organizar y hacer crecer un evento de estas características", ha señalado.

Fernández-Portillo ha añadido además que Expoconstruye nació con "una ambición que va más allá de la actividad comercial generada durante sus dos jornadas", resaltado que lo que se quería entonces era convertir a Jerez en "el epicentro de la construcción, generar debate sobre las cuestiones que afectan al sector y, sobre todo, posicionar a la provincia de Cádiz en el mapa de la construcción".

"Hoy ese objetivo se ha ampliado y Expoconstruye tiene ya una clara dimensión andaluza", ha aseverado, destacando la implicación creciente de las administraciones públicas y de las organizaciones profesionales y empresariales de ámbito autonómico.

La CEO de Eventur, Virginia Lasunción, ha explicado que el crecimiento de esta edición no se limita al número de participantes, sino que se refleja también en la diversificación de la oferta expositiva y en la incorporación de nuevos perfiles empresariales.

Al respecto, ha resaltado ese crecimiento del 20% en expositores y la incorporación de nuevas marcas y de firmas "muy vinculadas" al diseño, la arquitectura, los materiales y las nuevas tendencias que están transformando la construcción".

Lasunción ha puesto el foco también en la evolución experimentada por la feria desde su primera edición y el objetivo de seguir mejorando tanto la experiencia profesional como la capacidad de atracción de visitantes.

"Expoconstruye sigue creciendo, pero queremos hacerlo manteniendo su esencia: reunir durante dos días a toda la cadena de valor de la construcción, facilitar que se conozcan las últimas soluciones del mercado y generar espacios donde empresas y profesionales puedan crear oportunidades", ha indicado.

Expoconstruye 2026 estructurará su programación profesional en torno a tres grandes espacios especializados: el Foro de Construcción Avanzada, centrado en innovación, industrialización, tecnología y talento; el Foro de Infraestructuras, dedicado a cuestiones como planificación, financiación, movilidad, agua, energía, logística o conectividad; y el Foro de Urbanismo y Vivienda, que abordará el acceso a la vivienda, el desarrollo urbanístico, la vivienda protegida y la agilización de los procedimientos.

La Junta de Andalucía intensificará este año su presencia en la feria, especialmente en debates relacionados con dos de los grandes retos actuales del sector: la vivienda y las infraestructuras.

La organización aspira este año a superar los 5.000 asistentes, entre empresarios, constructores, promotores, arquitectos, aparejadores, ingenieros, fabricantes, instaladores, proveedores, técnicos y representantes institucionales.

La zona expositiva ocupará más de 4.000 metros cuadrados y reunirá empresas de materiales, sistemas constructivos, rehabilitación, maquinaria, energía, industrialización, arquitectura, ingeniería, tecnología, interiorismo, eficiencia energética y servicios profesionales, entre otros ámbitos.