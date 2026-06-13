Expuestos los avances de la estrategia 'Jerez Connected' en El Puerto de Santa María (Cádiz)

El teniente de alcaldesa José Ignacio Martínez ha participado en la mesa redonda “Gobernanza y colaboración público-privada: soberanía tecnológica y gobernanza del dato”. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 13 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), a través del teniente de alcaldesa de Empresa, Trabajo Autónomo, Transformación Digital y Seguridad, José Ignacio Martínez, ha expuesto en la Jornada de Territorios Inteligentes sobre gestión predictiva y gobernanza del dato, celebradas esta semana en El Puerto de Santa María, los avances de la estrategia del Gobierno de Jerez 'Jerez Connected'.

Martínez ha participado en la mesa redonda que supuso la clausura de la jornada denominada 'Gobernanza y colaboración público-privada: soberanía tecnológica y gobernanza del dato', en un evento que ha reunido a autoridades, profesionales, técnicos de la administración local y autonómica y empresas, impulsado por la Fundación Territorio Inteligente que preside Víctor Salas, según ha señalado el Consistorio jerezano en una nota.

Al hilo, el teniente de alcaldesa ha mostrado el orgullo que supone para Jerez exponer "la apuesta decidida del Gobierno de Jerez por las aportaciones y la funcionalidad de los datos para optimizar la prestación de los servicios públicos esenciales, y también para mejorar la eficiencia desde el tejido empresarial", detallando que todas las acciones locales se enmarcan en la estrategia 'Jerez Connected'.

En este sentido, Martínez ha explicado que Jerez se ha consolidado como una de las doce entidades locales fundadoras de la Red Española del Dato (REOD) de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para el desarrollo del proyecto Edint, un hito constatado recientemente en el 'Urban Data Day 2026' en Madrid. Esta red nacional nace tras el impulso de administraciones que, como Jerez, han apostado por la creación de Centros de Excelencia y Oficina del Dato (CEOD).

De hecho, la FEMP ha valorado la "aportación clave" del Centro de Datos de Jerez para fomentar la innovación, la inteligencia artificial (IA) y la transformación digital a nivel estatal. En este foro, Jerez ha compartido sus tres 'casos de uso' de éxito: la 'Movilidad Inteligente', 'Urbe y territorios gestionados' (ámbito medioambiental) y la 'Actividad económica y social' en coordinación con la UCA y la colaboración activa de las empresas concesionarias de las áreas de movilidad, servicios públicos y del ciclo integral del agua.

Igualmente, el teniente de alcaldesa ha explicado el proceso de creación del Clúster Tecnológico Nexur, que ha sido reconocido como referencia de la colaboración público privada, por la Junta de Andalucía, y que está potenciando Jerez como ciudad de atracción, formación y retención de talento vinculada al sector de las nuevas tecnologías, con la creación de un ecosistema de economía digital que ya empieza a obtener sus resultados con la implantación de empresas líderes en sus sectores estratégicos.