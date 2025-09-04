La Feria del Libro de Jerez (Cádiz) aunará el talento literario local con escritores nacionales destacados

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 4 (EUROPA PRESS)

La Feria del Libro de Jerez de la Frontera (Cádiz), que se celebrará del 1 al 5 de octubre, aunará al talento local con nombres destacados del panorama literario actual como son José Antonio Marina, Paloma Sánchez-Garnica, Daniel Corpas, Javier Sierra, Marta Robles, Mikel López Iturriaga, Fernando Jáuregui, Cherry Chic y Violeta Reed, entre otros.

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha presentado este jueves la programación de esta Feria del Libro, acompañada por miembros del Gobierno municipal, representantes de librerías, editoriales y del sector cultural, educativo y empresarial de la ciudad, ha indicado en una nota el Ayuntamiento.

Esta edición, que se celebrará del 1 al 5 de octubre en los Claustros de Santo Domingo, se presenta por segundo año consecutivo como una propuesta "renovada", fruto del diálogo con libreros y editores de Jerez, con la que además se quiere reforzar "la apuesta cultural de la ciudad" en el marco de su candidatura a Capital Europea de la Cultura en 2031.

"Hemos escuchado sus propuestas y juntos hemos diseñado una programación que responde a lo que la ciudad necesita, más diversidad, más participación y un espacio propio para nuestros autores, entre otras novedades", ha expuesto la alcaldesa sobre la programación de esta feria literaria.

De esta manera, ha señalado, "queremos que la Feria del Libro sea un reflejo del potencial literario de Jerez, un escaparate que combine a los grandes referentes de las letras con el talento local, al que dedicamos por primera vez un espacio propio" con el 'Espacio Jerez'.

La programación incluye un homenaje al escritor Antonio Gallardo en el centenario de su nacimiento y actividades conmemorativas que abren el camino hacia 2026, que será el Año de las Letras en Jerez en torno a la figura y legado de José Manuel Caballero Bonald, referente internacional de la literatura española.

La alcaldesa también ha destacado que la feria "refuerza especialmente" la programación destinada a la infancia y la juventud, con talleres, cuentacuentos, actividades educativas y el reconocimiento a las bibliotecas escolares de la ciudad.

Entre las propuestas, cabe destacar las de Teatro Estudio Jerez, el taller infantil de escritura creativa, los títeres literarios de La Gotera de Lazotea, Pequeños Duendes y El Jinete Verde, los cuentacuentos de Alberto Mateos junto al Domador de Medusas, y el taller de ilustración impartido por Alberto Belmonte y Marina Armario.

En cuanto a los conciertos, esta edición contará con las actuaciones de la arpista Ana Crismán, la Banda Sinfónica de la Unión Musical Neojarillense, Javier Salmerón y Clara Montes.

Además, la edición de 2025 incorpora mejoras en la estética de los stands, las conexiones eléctricas, la zona de lectura y los horarios de apertura, de tal manera que se "consolida a los Claustros de Santo Domingo como escenario cultural de referencia".

En cuanto al cartel oficial de este año, es obra del artista José David Sastre Cervantes, alumno de la Escuela de Artes de Jerez. A este respecto, la alcaldesa ha señalado que el cartel que anuncia este año la feria "refleja esa ilusión y frescura con la que queremos que se viva", siendo una imagen que "representa muy bien esta nueva etapa y el futuro de la cita literaria".

Por último, ha reiterado que la Feria del Libro es "parte esencial de la estrategia cultural de la ciudad" en su camino hacia la Capitalidad Europea de la Cultura en 2031, cuya propuesta definitiva se entregará en diciembre.

"Cada paso que damos en el terreno cultural, incluida esta Feria del Libro, lo hacemos con una meta clara: fortalecer la candidatura de Jerez a Capital Europea de la Cultura 2031 con un proyecto sólido, diverso y de calidad", ha manifestado.

La primera actividad de esta Feria del Libro tras su inauguración oficial el 1 de octubre será a las 18,00 horas de ese día con la presentación del libro 'La vacuna contra la insensatez', de José Antonio Marina, presentado por Paco Reyero en la Sala Refectorio de Los Claustros. A las 20,00 horas este mismo espacio acogerá a la presentación de 'Victoria' (Premio Planeta 2024) de Paloma Sánchez-Garnica de la mano de la periodista Arantxa Cala.

'Matar a Fernando VII', de David Fernández Fernández, 'El plan maestro', de Javier Sierra, 'Cocina de aquí para gente de hoy', de Mikel López Iturriaga 'el Comidista', y 'El cambio en cien palabras', de Fernando Jaúregui, se presentarán ya el jueves 2 de octubre por la tarde.

Al día siguiente, habrá un reconocimiento a las mejores bibliotecas escolares del municipio de Jerez de la Frontera, además de la presentación del libro de Daniel Corpas, 'La mano negra' y una mesa redonda sobre la novela romántica según Cherry Chic y Violeta Reed. A las 20,00 horas será la presentación del libro 'Diarios de la Segunda Guerra Mundial de Manuel Chaves Nogales', una edición de Yolanda Morató.

Ya el sábado, además de las actividades pensadas para el público infantil, se presentará el libro 'Cada uno de los días', de Ignacio Arrabal y 'El clan', de Carmen Mola. Junto a esto, se llevará a cabo una mesa redonda sobre 'Escribir desde el compromiso social' en el que participarán Paco Lobatón, Alicia Domínguez, Javier López Menacho, y un homenaje literario a Antonio Gallardo en el centenario de su nacimiento.

El domingo 5 de octubre, último día de la Feria del Libro, las presentación se iniciarán desde por la mañana con 'Amada Carlota', de Marta Robles, y 'Manolo Sanlúcar. La eterna huella de un genio', de Juan Manuel Suárez Japón, con el que se cerrará este evento.

La programación incluye además varias exposiciones en los Claustros relacionadas con la pintura, la Feria del Libro de Jerez o sobre 'el amor en los tiempos del cólera' cuando se cumplen 40 años de esta novela de Gabriel García Márquez.