El Festival de Jerez arranca este viernes reforzando el diálogo del flamenco con otras artes en actividades paralelas

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 20 (EUROPA PRESS)

La 30 edición del Festival de Jerez, que comienza este viernes 20 de febrero, reforzará el diálogo del flamenco con otras artes a través de una veintena de actividades paralelas que van desde la proyección de documentales hasta una serie de exposiciones, conferencias y debates, además de extenderse a nuevos espacios de la ciudad gaditana a través de pasacalles y flashmob.

Hasta el sábado 7 de marzo se desplegarán por la ciudad de Jerez propuestas diversas que trascienden los diversos escenarios artísticos donde tendrán lugar los 48 espectáculos previstos, 11 de ellos estrenos absolutos, ha detallado el Ayuntamiento en una nota.

A modo de anuncio previo del gran certamen que inaugurará en la noche del viernes 20 de febrero la Compañía de Manuela Carpio con el estreno absoluto de 'Raíces del alma' en el Teatro Villlamarta, tendrá lugar en el centro de la ciudad a partir de las 11,30 horas el pasacalles y flashmob escolar 'Flamenkolé con Jerez', con la participación de casi 200 alumnos del CEIP Isabel La Católica y CEIP La Ina. Será en la Alameda Vieja y en la Plaza Asunción donde estos escolares llevarán a cabo su flashmob flamenco.

El flashmob flamenco se trasladará al Centro Comercial Luz Shopping a las 17,00 horas, pero en este caso, quienes se desplacen a esta área comercial también podrán disfrutar del recital que dará la cantaora Eva del Cristo, acompañada a la guitarra por Santiago Moreno y José Peña a las palmas. Una actividad organizada por Diario de Jerez, Ifi Jerez y Luz Shopping.

A esa misma hora de la tarde en el Auditorio de la Fundación Cajasol, con entrada libre hasta completar aforo, se podrá asistir al ensayo abierto del espectáculo 'Jerez Bailaora', que llevará a cabo la Compañía Jóvenes Flamencos dirigida por María José Franco.

En colaboración con el Festival de Cine con Acento, de la Escuela María Espejo, en las instalaciones de este centro en la calle Porvera tendrá lugar la proyección de tres documentales con entrada libre hasta completar aforo.

El primero en exhibirse será 'Hijos del compás', de Miguel Forneiro, el sábado 21 de febrero 12,30 horas, un largometraje documental del que nace el espectáculo 'Jerez, siglo XXI', conformado por la nueva cantera de jóvenes artistas de los barrios de Santiago y San Miguel.

El segundo de los documentales se proyectará el domingo 22 de febrero a las 12,00 horas y lleva la firma de Pilar Távora. Su trabajo, 'La gran redada gitana: historia de un genocidio', aborda un hecho poco conocido de la historia de España: el intento de genocidio contra el pueblo gitano en el siglo XVIII. Este documental fue premiado en el Festival Internacional de Barcelona y ha sido seleccionado en certámenes cinematográficos tanto de España como de Europa y América.

El ciclo de documentales finalizará el sábado 7 de marzo con 'Antonio, el bailarín de España', de Paco Ortiz, un trabajo que resalta la dimensión artística de Antonio Ruiz Soler no sólo como grande intérprete de la danza e impulsor del género, sino que también aborda la vida intensa de un hombre singular, reflejo de parte de la historia de nuestro país en el siglo XX.

Como un espacio de diálogo, análisis y reflexión en torno al flamenco contemporáneo, su proyección internacional, las nuevas generaciones y los cursillistas de más de 30 países que suelen venir cada año al certamen, IFI Jerez organiza tres jornadas bajo el título de 'Conversatorios' en el Coworking Cultura y Empresa de la Cámara de Comercio.

El primero de este foro de diálogo y análisis, 'El Festival como espacio de crecimiento de nuevas generaciones de Jerez', tendrá lugar el miércoles 25 de febrero a las 12,30 horas, y contará con la presencia de Ramón de Mateo, Diego Méndez, Marisol Jiménez y Manuel Jiménez, siendo el moderador Juan Garrido.

Un día más tarde, el 26 de febrero a las 12,30 horas, la temática del Conversatorio afrontará los retos del flamenco bajo el formato de mesa redonda, organizada, en este caso, por Cultproject y Cal Producciones. Se contará como invitados con la periodista especializada en danza de Le Monde, Rosita Boisseau, el periodista y crítico flamenco de El País, Fermín Lobatón, y los bailaores Marco Flores y Julio Ruiz.

La tercera cita de los Conversatorios será 'Una mirada internacional del Festival', y reunirá en el Coworking Cultura y Empresa el 27 de febrero a las 12,30 horas al diplomático español y ex ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, la danesa Kirstine Hastrup (organizadora de Kriaturas), y la investigadora norteamericana, Puela Lunaris, con la periodista austriaca Susane Zellinger como moderadora.

Finalmente, el 5 de marzo será 'El corazón del Festival: maestras y cursillistas', que abordará la enseñanza del baile flamenco a través de Angelita Gómez, la periodista japonesa Kioko Shikaze y los artistas y ex cursillistas Yuka Hayasi y Covi Passantino. Actuará como moderadora la bailaora y maestra, María del Mar Moreno.

En la relación existente entre flamenco y literatura ahondará el periodista y escritor Joaquín López Bustamante. En la conferencia 'José Manuel Caballero Bonald y Félix Grande: dos miradas poéticas', López Bustamante analizará las conexiones que ambos escritores siempre han mantenido con este arte singular a través de su obra literaria. Será el 4 de marzo en el citado espacio del Coworking Cultura y Empresa, dentro de los actos celebrados en Conmemoración de los 100 años del nacimiento de Caballero Bonald.

En cuanto a las exposiciones previstas, el artista multidisciplinar José Maldonado aterriza en esta edición del certamen con 'Monstruos del flamenco', una muestra organizada por Cal Producciones y que podrá verse en el Coworking Cultura y empresa desde el 20 de febrero al 7 de marzo. Está compuesta por 11 obras pictóricas que utiliza la técnica del collage para dar vida a figuras híbridas que desafían las leyes de la naturaleza y el tiempo.

Igualmente, el 1 de marzo a las 12,00 horas Maldonado ofrecerá una performance en vivo, mediante baile y pintura, a los asistentes a la exposición, una performance en la que el artista dará vida a un nuevo "monstruo".

De otro calado, pero en el mismo lugar, es la exposición de los carteles que Daniel Diosdado ha realizado en los últimos años. 'Diez años, 12 carteles' viene a mostrar su trabajo, un diseño de la imagen de las diferentes ediciones del Festival de Jerez en la que el artista ha logrado diferenciar la temática de cada certamen, al tiempo que mostrar una línea estética inconfundible y personal.

La tercera de las exposiciones, 'Delirium flamenco', se adentra en el campo de la fotografía. Su autor es Javier Caró y, organizada por la Agencia Andaluza de Instituciones Cultura, podrá verse en el Centro Andaluz de Documentación del Flamenco desde el 24 de febrero.

El Festival de Jerez ha señalado que refuerza sus alianzas institucionales y privadas, entre ellas la ampliación de la colaboración con la Fundación Cajasol y la incorporación de JaleArte, que llevará a cabo la presentación de álbum ilustrado y musicado infantil 'Currita Núñez, una lagartija muy flamenca', con la presencia de sus autoras y música en directo en la Peña Los Cernícalos el 22 de febrero a las 11,00 horas.