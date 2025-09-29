García-Pelayo y Antonio Sanz inauguran el primer curso de ingreso de la Escuela de Policía Local en Jerez

El consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, durante su intervención en la inauguración del curso de ingreso al cuerpo de la Policía Local en Jerez, junto a la alcaldesa presidiendo el acto. - Rocío Ruz - Europa Press

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 29 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, junto al consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, han inaugurado el Curso de Ingreso de la promoción 2025-2026 de la Escuela de Policía Local de Jerez en la Jefatura del citado cuerpo ubicada en la avenida de la Universidad.

En este sentido, el Ayuntamiento ha recordado en una nota que desde 2005 la Escuela de la Policía Local de Jerez no acogía un Curso de Ingreso de agentes. El acto ha contado con la presencia de los 39 alumnos que forman parte de la citada promoción, así con la del profesorado.

"Estamos ante un día histórico después de tantos años sin que hubiera un curso de capacitación y de formación en la Escuela de la Policía Local de Jerez, y de un compromiso más cumplido del Gobierno municipal con Jerez, que era una de las líneas maestras en Seguridad dentro del Plan Jerez que presentamos a los jerezanos y con el que nos presentamos a las elecciones municipales de 2023", ha afirmado la alcaldesa.

El curso de formación se inicia este lunes en el aspecto teórico y finaliza el 28 de febrero. A partir de ahí, y hasta el 27 de julio, comenzará la parte práctica en las calles junto a los agentes de plantilla.

"Nos comprometimos a ir aumentando el número de efectivos de Policía Local, y cuando acabe este mandato municipal serán 75 los nuevos agentes en la plantilla", ha remarcado García-Pelayo, que ha agradecido al profesorado, compuesto por Policía Local, UCA, Fiscalía, Colegio de Abogados su presencia. En este sentido, ha manifestado que "es importante tener una policía cualificada y tener una escuela que sea referencia para otros municipios, para que tengan a Jerez para la modernización en cursos de formación de sus agentes".

Por su parte, el consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha trasladado un mensaje de agradecimiento "global a los cuerpos y fuerzas de Seguridad, empezando por Policía Local, Comisario de Policía Nacional, Capitán de la Guardia Civil, jefe de la Policía Adscrita, a todos ellos, nuestro agradecimiento y reconocimiento porque la sociedad andaluza os tiene que estar muy agradecida".

De igual manera ha valorado "muy positivamente que se conceda el Premio Especial Ciudad de Jerez al CECOP por su labor de coordinación y eficacia en situaciones de Seguridad". "Un CECOP al que pertenecemos desde la Junta de Andalucía y en el que vivimos situaciones de toma de decisiones, en momentos de tensión, y es una alegría que nos vemos convocados por la alcaldesa por el Día de Jerez y con tal reconocimiento", ha añadido.

Según Sanz, es un momento "muy importante para la seguridad de todos los jerezanos con este inicio del curso de instrucción de la Escuela de la Policía Local de Jerez", e igualmente ha agradecido a la directora del Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía (IESPA), María Asunción Grávalos, su presencia y apoyo.

El consejero ha recordado que "cuando se inauguraron las instalaciones de la nueva Jefatura de la Policía Local con la alcaldesa, valorábamos la importancia que tendría reimpulsar la Escuela de Policía desde la formación, desde la capacitación que tenía que tener la policía local". "Era un reto muy importante recuperar esa escuela, y hoy se cumple un compromiso y se dan pasos de gigante para establecer la mejor formación posible para nuestros futuros policías y acercar la capacidad de formación a las casas de cada uno", ha subrayado.

En este sentido, Sanz ha recordado que las instalaciones del IESPA en Sevilla acogen la formación de los futuros policías andaluces "y que exista esta escuela en Jerez con su reapertura es muy positivo porque pone a Jerez entre las ciudades de referencia junto a Sevilla, Córdoba y Málaga como ciudad que cuenta con una escuela de policía local con cursos de formación".

Sanz ha explicado que en Andalucía "se está viviendo un momento histórico en cuanto al crecimiento de policías locales en la Comunidad Autónoma" y ha animado a los alumnos "a servir con vocación" porque son los que conocéis más de cerca a los vecinos". "Hacéis una labor fundamental en la vida cotidiana de una ciudad, de cercanía y de familiaridad", ha afirmado el consejero, que ha señalado que su labor es "de eficacia y de humanidad, y por eso se van a preparar muy duro para la realidad del día a día, también en el uso de las nuevas tecnologías, para que la función policial sea más eficiente, en un itinerario integral que os va a preparar para la sociedad en la que vivimos".

El consejero de Presidencia e Interior ha remarcado que la reciente aprobación con el máximo consenso en el Parlamento de Andalucía de la Ley de Policías Locales ha supuesto un impulso para los agentes andaluces ya que la última databa de hace veinte años. "Era imprescindible aprobar esta Ley nueva, y estoy convencido de que en Andalucía tenemos la ley más avanzada y moderna de las policías locales de España, nacida del consenso de todos", ha afirmado.

En este sentido, Antonio Sanz ha destacado dos aspectos importantes en relación al desarrollo de la citada ley, como es que se tiene 10.000 policías en Andalucía repartidos entre 500 cuerpos de Policía Local y "si hay 10.000 policías, este año, cuando finalice, gracias a iniciativas como ésta de Jerez vamos a poder formar a 1.000 policías más", lo que significa que "en un año se ha podido avanzar un 10% más de formación que en todos los años precedentes", ya que "la media de policías que se formaban en Andalucía al año era de 45 agentes y hoy estamos hablando de 1.000".

Por ello, el consejero ha destacado que la Escuela de la Policía Local de Jerez "porque da respuesta a la formación de agentes para que presten servicio cuanto antes en sus calles, y Jerez se pone por delante entre las grandes ciudades para desarrollar la formación, como Sevilla, Córdoba y Málaga, lo cual es de gran ayuda para la Iespa".

El segundo aspecto que ha destacado el consejero ha sido la próxima aprobación en el Parlamento de Andalucía "del primer decreto de desarrollo de la Ley de Policías Locales, que va a regular el ingreso, la promoción interna, la movilidad, la formación y la convocatoria unificada de los policías locales de Andalucía". "Vamos a asumir la convocatoria unificada y esto facilitará que los ayuntamientos reduzcan costes y que se agilicen los trámites", ha explicado.

Además, ha avanzado que el Gobierno de Andalucía está trabajando en otro segundo decreto de desarrollo de la Ley de Policías Locales para su aprobación, lo antes posible, "relativo a la homogeneidad de la uniformidad de los policías locales andaluces y con una apuesta muy fuerte para mejorar los medios técnicos de los que disponen, autorizando nuevos medios de defensa que en la labor policial, que son imprescindibles para desarrollar con eficacia su labor".

Por su parte, el jefe-intendente de la Policía Local, Manuel Cabrales, que ha señalado que "ser policía es mucho más que portar un uniforme o hacer cumplir la ley", ya que "es asumir el compromiso de proteger a la comunidad, de velar por las personas y sus derechos, arriesgando si fuera necesario la propia integridad física", por ello, "el curso no será fácil".

Asimismo, el director de la Escuela de la Policía Local, José Carlos Merchán, ha destacado que "es una escuela que debe convertirse en baluarte de la formación para garantizar una imagen institucional de respeto, confianza y credibilidad ante la ciudadanía". "Nuestro rol es cumplir las normas y servir con respeto y lealtad a la ciudadanía", ha concluido.