García-Pelayo destaca la aceptación de Hacienda a la reclamación para incluir a Jerez en el Plan de Pago a Proveedores

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 14 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo, ha valorado la noticia de que el Ministerio de Hacienda ha aceptado la reclamación del Ayuntamiento de Jerez y que el próximo 26 de mayo, en Comisión Delegada, modificará los criterios para acceder a los mecanismos de pago a proveedores, permitiendo que el Ayuntamiento de Jerez se acoja a esta medida.

En una nota, ha señalado que "resultaba contradictorio que justo en el momento en el que el Ayuntamiento de Jerez está pagando al Ministerio de Hacienda, éste privara de la oportunidad de acogerse a este Plan", recordando que durante los ocho años del anterior gobierno "el Ayuntamiento no pagó deuda por el periodo de carencia, por lo que siempre hemos reclamado un trato similar".

La alcaldesa ha recordado que en la actual legislatura "se está pagando deuda a Hacienda y conteniendo el crecimiento de la misma". "Justo ha sido llegar el actual Gobierno que tocaba ya empezar a pagar deuda, y en dos años hemos abonado 30 millones de euros de la deuda que debía el Ayuntamiento, que debía la ciudad de Jerez al Ministerio de Hacienda", ha añadido.

Asimismo, María José García-Pelayo ha indicado que, "durante los ocho años del anterior gobierno la deuda se incrementó en más de 300 millones de euros, es decir, cantidades auténticamente disparatadas, que contrastan con otro dato positivo, como es que en el último año de este gobierno la deuda en su crecimiento estaba prácticamente congelada y se había producido un crecimiento mínimo de un millón y medio de euros".

Por ello, a su juicio, "no tenía sentido que, precisamente por pagar mejor a los proveedores se nos penalizara, ya que el Ministerio de Hacienda fijó como criterio que, para acogerse al Plan de Pago a Proveedores, en el mes de diciembre del año pasado el periodo medio de pago debía superar los 60 días y en el Ayuntamiento de Jerez se está pagando ya antes de los 60 días, está a 34 días, tal y como establece la Ley".

Este razonamiento, tal y como ha explicado, fue trasladado al Ministerio de Hacienda, "que evidentemente ha entendido que no era lógico, que no era justo y que no era de sentido común, por lo que se ha rebajado el periodo medio de pago y eso ha permitido incorporarse al Plan de Pago a Proveedores".

En este sentido, García-Pelayo ha explicado que esta incorporación va a suponer "que se va a poder pagar deuda, que los proveedores que quieran adherirse podrán cobrar lo que el Ayuntamiento les debe en fecha 31 de julio y que, a partir del 26 de mayo, que es cuando el Ministerio n lo comunicará oficialmente, se pondrá en marcha todo el mecanismo, se sabrá qué cuantía es la que se puede pagar de deuda".

Asimismo, la alcaldesa ha aludido a la "imposibilidad" de "quitar la deuda en cuatro años debiendo 1.300 millones de euros". "Eso es imposible porque tendríamos que cerrar el Ayuntamiento, no prestar servicios, que los vecinos siguieran pagando sus impuestos y destinar todo a pagar deuda, en cambio, estamos haciendo un trabajo serio, responsable y estamos cumpliendo con nuestra obligación de pagar lo que tenemos que pagar, pero también con nuestra obligación de dar la cara ante los ciudadanos y mejorar los servicios públicos", ha concluido.