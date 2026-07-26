María José García-Pelayo felicita al nuevo Consejo Local de Hermandades y Cofradías presidido por Froilán Solís - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 26 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, acompañada por miembros de su equipo de gobierno, ha asistido a la toma de posesión del nuevo Consejo Directivo de la Unión de Hermandades de Jerez, que está presidido a partir de ahora por Froilán Solís Merino, quien fuera elegido el pasado 8 de julio, en segunda vuelta, sustituyendo en el cargo a José Manuel García Cordero, quien lo ha ocupado durante los últimos cinco años.

Este acto se ha desarrollado dentro de una solemne Eucaristía que ha tenido lugar en la Santa Iglesia Catedral este sábado y que ha estado presidida por el Obispo de la Diócesis de Asidonia-Jerez, José Rico Pavés, según se recoge en una nota.

En este contexto, la alcaldesa ha felicitado a los integrantes de la nueva Junta de Gobierno del Consejo Local de Hermandades y Cofradías y les ha transmitido sus mejores deseos con la idea de que por delante tengan un mandato próspero y exitoso.

Al mismo tiempo, García-Pelayo ha resaltado que "nuestras hermandades son una parte fundamental de la identidad de Jerez y desde el Ayuntamiento se tiende la mano para trabajar de manera conjunta, fortaleciendo las relaciones con la ciudad y apoyando a nuestras cofradías en su día a día".

La directiva que encabeza Froilán Solís está formada por: Mercedes Aleu Hernández (vicepresidenta), Clara E. Cauqui Arellano (secretaria), Blas Márquez Lebrón (tesorero), Rocío del Ojo Sánchez (consejera delegada de comunicación), Alfonso Muñoz López (consejero), David Puerto Román (consejero delegado de horarios e itinerarios), Claudia Becerra Becerra (consejera delegada de juventud), José Manuel Romano Pacheco (consejero delegado de Glorias), Antonio Baurre Martínez (consejero), José María Garrido Mateos (consejero asesor en Seguridad) y Pablo José Torregrosa Sabio (adjunto a la permanente).

Se da la circunstancia de que en este consejo repiten tres miembros que ya lo fueron del anterior: Mercedes Aleu, Alfonso Muñoz y Rocío del Ojo.

Froilán Solís Merino ha sido Hermano mayor de la Hermandad de Jesús Nazareno hasta hace dos años y es también hermano del Cristo del Amor, del Mayor Dolor y de la Hermandad del Carmen. Como novedad en este mandato, Solís asume el cargo con una duración de cuatro años en lugar de cinco, adaptándose a lo que el Obispo de la Diócesis contempló en la normativa que estableció para la convocatoria de elecciones en los Consejos Locales de las Hermandades en los distintos municipios de la Diócesis.