El gobierno local de Jerez apoya la demanda de más medios para la Oficina de Denuncias de la Policía Nacional

El concejal de Seguridad en Jerez, José Ignacio Martínez, apoyando las protestas del SUP. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 8 (EUROPA PRESS)

El equipo de gobierno de Jerez se ha sumado a la demanda de más medios humanos y materiales para la Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano (ODAC) de la Comisaría de la Policía Nacional en la ciudad y el teniente de alcaldesa de Seguridad, José Ignacio Martínez, y la delegada de Participación Ciudadana, Carmen Pina, han mostrado el apoyo del Gobierno municipal a los agentes de la Policía Nacional, concentrados en la Comisaría con motivo de estas reivindicaciones.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota, esta situación, a tenor de lo manifestado por el Sindicato Unificado de Policía (SUP), es "grave" y que "está afectando a la calidad de la atención prestada a los ciudadanos y a las condiciones de trabajo" de los propios agentes de la Policía Nacional.

En este sentido, el Ayuntamiento ha recordado que la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ya ha enviado "hasta 18 cartas" al ministro del Interior, Grande-Marlaska, instando al Gobierno de España a reforzar los medios de la Policía Nacional en Jerez, tanto en el aumento de la plantilla de agentes como en vehículos, así como la concesión a la Comisaría de Jerez de una catalogación especial para así mejorar su estructura y coordinación institucional.

La situación de la Policía Nacional en Jerez, ante esta "carencia de medios, compromete la capacidad operativa del cuerpo y repercute directamente en la seguridad ciudadana". Junto a ello, la alcaldesa también ha exigido al Gobierno la Declaración de Zona de Especial Singularidad para la provincia, dada la presencia de mafias vinculadas al narcotráfico y trata de blancas.

Por su parte, José Ignacio Martínez y Carmen Pina ha insistido en que "los jerezanos están siendo afectados directamente por esta carencia de medios materiales y humanos, no sólo por las largas esperas ante la falta de efectivos oportunos para cubrir el servicio en las mejores condiciones, sino porque esta situación no es puntual y viene ya de lejos".

"El Gobierno de España, a través del Ministerio del Interior, debe actuar ya y dotar a la Comisaría de Policía Nacional de Jerez de los medios necesarios para que este servicio público se cumpla con calidad al mismo tiempo que ofrezca mejores condiciones de trabajo a los agentes, que carecen de los medios personales y materiales para una atención pública en condiciones a la ciudadanía de Jerez", han añadido.

Los agentes de la Policía Nacional que han impulsado las reivindicaciones de mejora en la Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano (ODAC) han expuesto que ésta funciona con una plantilla insuficiente, llegándose en determinados turnos, fines de semana y festivos a contar con uno o dos policías para asumir la totalidad del servicio, han señalado.