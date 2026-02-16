La Gran Gala de Carnaval 2026 de Jerez (Cádiz) se celebrará este viernes con actuaciones en la Alameda del Banco

Imágenes del Carrusel de Coros del Carnaval de Cádiz. A 15 de febrero de 2026 en Cádiz, Andalucía (España). - Nacho Frade - Europa Press

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 16 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), a través de la Delegación de Cultura, Grandes Eventos, Patrimonio Histórico y Capitalidad Europea de la Cultura, va a celebrar este viernes 20 de febrero en la Alameda del Banco la Gran Gala de Carnaval 2026 'Selu Dormido', con actuaciones de agrupaciones carnavaleras desde las 18,00 horas.

En el programa destaca una selección de agrupaciones locales y de cuatro participantes del Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz (COAC), que se ha celebrado hasta el pasado viernes 13 de febrero en el Gran Teatro Falla de Cádiz, entre ellas la chirigota del 'Yuyu', cuatro premio del concurso.

En una nota, el Ayuntamiento ha detallado que el programa de Actuaciones comenzará a las 18,00 horas con la chirigota local 'Los que se lo llevan calentito', que participaron en el pasado COAC.

Tras eso, se irán desarrollando el resto de actuaciones de forma continuada, cantando también sobre este escenario la chirigota 'Indios Cofrades' (Peña Mencantajere), la chirigota 'Los que van a coger papa' (COAC) de José Guerrero 'Yuyu', la chirigota femenina '¡Qué coño quieres ahora!' (Peña Mencantajere), la chirigota juvenil 'Los héroes del silencio' (Peña Mencantajere), la comparsa del Jona 'El Manicomio' (COAC), la chirigota 'Todos por la patria' (Peña Mencantajere), la comparsa 'Anticuario desde la Frontera' (Antología), y la chirigota de Carlos Pérez 'Los Antiguos' (COAC), que cerrará a las 23,00 horas esta jornada.

La iniciativa se enmarca dentro de la estrategia de promoción cultural de la ciudad, reforzando la candidatura de Jerez 2031, Capital Europea de la Cultura y celebrando su título como Capital Española de la Gastronomía 2026.