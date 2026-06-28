Inaugurado en Jerez (Cádiz) el Parque de María Santísima del Perpetuo Socorro

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, inaugura el Parque de María Santísima del Perpetuo Socorro. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA

JEREZ (CÁDIZ), 28 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, acompañada del primer teniente, Agustín Muñoz, y los delegados, Francisco Zurita y Belén de la Cuadra, ha presidido la inauguración del Parque María Santísima del Perpetuo Socorro, coincidiendo con su festividad y a petición de la Hermandad del Cristo del Perdón. Al acto han asistido representantes de la Junta de Gobierno y hermanos de la Hermandad.

El Consistorio ha informado en una nota que el acto se ha celebrado al finalizar el traslado de la Virgen del Perpetuo Socorro desde la iglesia de San Dionisio, culminando los actos del 50 aniversario de la llegada de la Virgen a la Hermandad.

La Piadosa Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo del Perdón, María Santísima del Perpetuo Socorro y San José Obrero está inmersa en la celebración de los 50 años desde la llegada de la imagen mariana a la misma, por lo que "al denominar al parque como 'Parque de María Santísima del Perpetuo Socorro', también pretende la Hermandad realizar un reconocimiento público a la Dolorosa".

En contexto, en el plano artístico, María Santísima del Perpetuo Socorro, es una imagen de candelero del primer tercio del siglo XVIII, durante su historia ha tenido diversas denominaciones, 'Del Dolor', 'Amargura', siempre en la entonces Colegial, siendo cedida en 1975, pasando a ser la imagen mariana titular de la citada Hermandad, cuya sede canónica desde 1998 es la Ermita de Guía.

En este sentido, con la construcción del parque en el año 2012, la Ermita y por tanto la Hermandad, se encuentran dentro del área del recinto que en la actualidad se conoce como 'Parque de la Ermita', sin denominación concreta. La alcaldesa ha destacado que "inauguró en febrero de 2014 el pasaje Cristo del Perdón, situado en la calle Ermita de Guía, junto a la zona verde que da acceso a la sede de la Hermandad del Perdón y a la que ahora se le da el nombre de la Virgen".

La cofradía se encuentra en pleno proceso de renovación al convocar un Cabildo General Extraordinario de Elecciones para el próximo, 3 de julio, al que no se presentará su actual hermano mayor, Blas Márquez. Para este proceso electoral se ha presentado una única candidatura liderada por Simón Grosso, quien está previsto que "asuma el cargo de Hermano Mayor tras la votación de los hermanos y la posterior ratificación eclesiástica".