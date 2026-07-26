Interpuestas en Jerez (Cádiz) once denuncias en la zona centro por infringir la normativa sobre 'patinetes eléctricos'

Archivo - Usuario de patinete eléctrico en Sevilla. - María José López - Europa Press - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 26 (EUROPA PRESS)

La Policía Local de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha anunciado el avance de la campaña de uso responsable del Vehículo de Movilidad Personal (VMP), conocido como 'patinete eléctrico', y ha denunciado a once conductores que infringían su normativa al circular por acerado y zonas peatonales en la zona centro esta semana.

Igualmente, según ha concretado el Consistorio jerezano en una nota, se ha realizado una intervención en la barriada de La Alegría respecto a la retirada de enseres en diferentes puntos de la zona, con respecto a la campaña de vigilancia sobre el depósito de residuos y enseres en la vía pública y polígonos industriales, en horario indebido y fuera de sus respectivos contenedores.

De la misma forma, se mantienen los controles de barriada en todos los distritos de la ciudad para evitar la proliferación del 'botellón' y de actos vandálicos contra el mobiliario urbano y contra el derecho al descanso vecinal, tal y como se ha expuesto en las últimas mesas técnicas de Seguridad de Distritos.

En otro orden de cosas, agentes de la Policía Local han realizado en los aledaños de la plaza Madre de Dios la intervención de un arma prohibida a un individuo que mostraba "actitud desafiante" ante los agentes tras haber sido denunciado por haber cometido una infracción de tráfico.

Asimismo, en una intervención realizada en la calle Consistorio, junto al Ayuntamiento, la Policía Local dio el alto a un vehículo que circulaba por zona peatonal. El conductor, tras ser advertido, consigue dar la vuelta para salir de la zona, sin embargo, cuando ya se marchaba del lugar, "empezó a proferir insultos a los agentes, momento en el que éstos le requirieron la documentación y, en vez de hacerlo, intentó agredir a uno de los agentes con un bastón, motivo por el que fue detenido y trasladado a dependencias policiales por 'atentado a la autoridad'".

Además, a dos intervenciones contra la venta ambulante ilegal de productos perecederos realizada en la zona de Las Angustias, se suma la denuncia a un conductor en estado ebrio por 'infracción administrativa' en un control de alcoholemia en una avenida de acceso al centro.

De igual forma, en apoyo a Bomberos, la Policía Local ha colaborado en el ámbito de sus competencias en la extinción de incendios de pastos en Guadalcacín, en contenedores de la avenida Cantos Ropero y en la cocina de un bar de la plaza Santiago, sin mayores consecuencias.

En cuanto al apartado de 'Servicios Humanitarios', los agentes de la Policía Local han atendido al propietario de un inmueble por 'inhalación de humos' en Vistalegre en la que se estaba produciendo un incendio entre tanto actuaban los bomberos y llegaba la ambulancia del 061.

En suma, han atendido en una céntrica calle comercial a una mujer que había sufrido un desvanecimiento y que recobró la consciencia posteriormente. Asimismo, se personaron en sendas viviendas a requerimiento de sus propietarios --personas de edad avanzada-- que necesitaban ser reincorporados tras sufrir una caída sin mayores consecuencias.