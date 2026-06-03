Jerez acogerá en julio la Reunión Anual de Directores del Instituto Cervantes

El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero; la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, y la presidenta de la Fundación Caballero Bonald, Julia Caballero, tras la firma del convenio. - INSTITUTO CERVANTES

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 3 (EUROPA PRESS)

La ciudad de Jerez de la Frontera (Cádiz) acogerá por primera vez a finales del mes de julio la Reunión Anual de Directores del Instituto Cervantes, una cumbre que congregará a casi un centenar de directivos de esta institución.

En una nota, ha señalado que el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, ha firmado este miércoles el convenio junto al Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, a la Fundación Caballero Bonald y la Fundación Andrés de Ribera, instituciones que colaborarán en la organización y celebración de este encuentro, que también estará presente en Cádiz y Rota a través de distintas actividades.

En el acto de la firma han participado, además del director del Cervantes, la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, y la presidenta de la Fundación Caballero Bonald, Julia Caballero Ramis.

"Para nosotros es muy importante esta convocatoria, el Cervantes tiene una red de más de 100 centros repartidos por el mundo y una vez al año nos reunimos para pensar en conjunto la estrategia a seguir y las posibilidades de desarrollo de la cultura de la lengua española en el mundo", ha señalado García Montero, que ha adelantado además que habrá sesiones especiales en las que se recordará la figura del poeta José Manuel Caballero Bonald en el centenario de su nacimiento.

Asimismo, ha mostrado su agradecimiento a todas las instituciones para crear esta dinámica que haga posible que los directores conozcan Jerez y sean después invitados a llevar a esta ciudad a lo largo de todo el mundo. "Jerez es un punto de referencia de la historia y la cultura española", ha añadido.

Por su parte, la alcaldesa de Jerez ha destacada que se trata de "una magnífica oportunidad para promocionar el legado del genio Caballero Bonald", al tiempo que ha agradecido al Cervantes haber elegido esta ciudad como base de trabajo. "Es una de las instituciones que más hace por la cultura española, no solo por promocionarla, sino también por darla a conocer, y es algo que Jerez va a aprovechar", ha destacado.

Igualmente, la presidenta de la Fundación Caballero Bonald, Julia Caballero, ha afirmado que este encuentro es motivo de "un orgullo muy grande" para su entidad. "Desde la fundación intentamos trabajar cada día por difundir y promover la cultura y esto va a suponer un gran impulso para que amplíe sus objetivos mas allá del ámbito meramente local", ha celebrado.

El documento recoge cómo este evento anual tiene "una importante repercusión en el ámbito cultural" en relación con las ciudades de acogida y la posibilidad de que las reuniones que se puedan desarrollar allí también comporten la celebración de otras actividades paralelas.

Es por ello que en los acuerdos se establece que las instituciones firmantes invitan al Instituto Cervantes a sus sedes o espacios para las sesiones de inauguración, clausura, trabajo y tareas de oficina del personal de apoyo de la Reunión Anual de Directores, así como a otras actividades que se puedan organizar con ocasión de dicho encuentro.

El Instituto Cervantes viene celebrando desde el año 2005 (excepto en 2020 a causa de la pandemia) reuniones anuales con los directores de sus centros en el exterior y todo su equipo directivo, en las que se debaten sus líneas de actuación para la promoción internacional de la lengua española y la cultura.

Hasta ahora han sido 12 las comunidades autónomas que han acogido estas sesiones: Andalucía, Cataluña, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Madrid, Cantabria, Extremadura, La Rioja, Galicia, País Vasco, Comunidad Valenciana, el Principado de Asturias, Cataluña y Canarias.