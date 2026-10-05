Jerez (Cádiz) acoge el III Encuentro de la Ciencia, centrado en las enfermedades raras y la investigación médica

III Encuentro de la Ciencia en Jerez (Cádiz) - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 5 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez (Cádiz), María José García-Pelayo, ha presidido en la tarde de este lunes en el Ayuntamiento la recepción institucional con la que la ciudad ha dado la bienvenida a los ponentes, integrantes del comité organizador, colaboradores y patrocinadores del 'III Encuentro de la Ciencia de Jerez' que tendrá lugar en los Museos de La Atalaya del 6 al 7 de octubre.

Según ha informado el Consistorio en un comunicado, este acto oficial, previo a la inauguración del congreso mañana martes, ha servido para "agradecer el compromiso de la comunidad científica y el tejido asociativo a la hora de convertir a la ciudad en un espacio de debate y divulgación en torno a la investigación médica y la salud".

Durante la recepción, la regidora ha destacado el valor que supone para Jerez acoger un evento de esta dimensión y relevancia social, subrayando el orgullo de la ciudad al contar en esta edición con la Presidencia de Honor de Su Majestad la Reina Doña Letizia.

Al mismo tiempo, ha resaltado el aval científico otorgado por la Sociedad Española de Neurología Pediátrica (SENEP), reforzando el rigor académico y la solidez de los contenidos que se abordarán durante las dos jornadas de duración del evento.

La alcaldesa ha agradecido a los organizadores y entidades colaboradoras la celebración de este Encuentro que alcanza su tercera edición. Por su parte, la presidenta de la Asociación Unidos por Santiago, Ángela Valle, ha dado las gracias al Ayuntamiento, a la Diputación, a los patrocinadores, y a los "ponentes que tenemos en las jornadas, especialmente a dos personas que no van a estar por motivos de salud que son Mariam Corral y Frances Palau, pero que van a estar en cada uno de nuestros corazones".

Organizada por la 'Asociación Unidos por Santiago', con la colaboración del Ayuntamiento, esta cita se celebra bajo el lema 'Enfermedades ¿raras o ignoradas? Hora de conocerlas y de tratarlas'.

Con respecto a ediciones anteriores, el congreso amplía en 2026 su formato a dos jornadas y estructura su programa en tres grandes áreas de atención: familias, público general y comunidad educativa.

La jornada del martes comenzará a las 10,00 horas en los Museos de la Atalaya bajo el título 'Un rayo de esperanza', una sesión enfocada prioritariamente a las familias y personas afectadas, en la que expertos en genética, diagnóstico y apoyo psicológico compartirán espacio con testimonios de primera mano.

Por la tarde, la sesión 'Transformar la rareza en conocimiento' reunirá a investigadores de referencia nacional e internacional en campos como la edición y terapia génica, la medicina de precisión, la inteligencia artificial aplicada a la salud y los modelos celulares.

Como novedad en esta ocasión, se incluye el 'Mini-Encuentro de la Ciencia', un espacio concebido para la inclusión y la conciliación que ofrecerá, durante el martes, actividades sensoriales adaptadas para niños y niñas con necesidades específicas de apoyo educativo o discapacidad.

El miércoles, 7 de octubre, la sesión 'Sembrando vocaciones' congregará a más de 250 estudiantes de 4º de ESO, Bachillerato y Formación Profesional, procedentes de diferentes centros educativos de la ciudad, junto a 15 docentes.

Al término de las jornadas se procederá a la lectura de la 'Declaración de Jerez sobre las Enfermedades Raras', un manifiesto con el que la ciudad aspira a proyectar un mensaje unitario de conocimiento, visibilidad y apoyo continuo a las personas y familias afectadas.