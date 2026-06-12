Jerez (Cádiz) anuncia su candidatura a Ciudad Española del Vino 2027

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, y César Saldaña, presidente del Consejo Regulador de los Vinos de Jerez y la Manzanilla de Sanlúcar, anuncian candidatura a Ciudad Española del Vino 2027 - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 12 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, acompañada de César Saldaña, presidente del Consejo Regulador de los Vinos de Jerez y la Manzanilla de Sanlúcar, ha anunciado la presentación de la candidatura de Jerez ante la Asociación Española de Ciudades del Vino (Acevin) para ser declarada como Ciudad Española del Vino en el año 2027.

Este anuncio se hace con la intención de dar continuidad al impulso que se ha logrado como Capital Española de la Gastronomía 2026, como ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

En ese sentido, la alcaldesa ha aseverado que "no tiene sentido que hagamos un esfuerzo este año para promocionar nuestra gastronomía porque somos capital y después nos olvidemos", apostando por "seguir trabajando en lo que se inicia".

García-Pelayo ha subrayado que el objetivo es también convertir al vino de Jerez "en el gran protagonista de la industria vitivinícola de España".

"Otro motivo más para venir a Jerez y para consolidarnos como una ciudad que crece respetando sus raíces, respetando sus tradiciones, pero también innovando, porque el vino no solamente es tradición, sino también es innovación y es futuro", ha argumentado.

El Ayuntamiento ha ofrecido su disposición y colaboración al Consejo Regulador para preparar un programa que sustente esta candidatura, cuyo plazo de presentación finalizará el 7 de septiembre.

Al respecto, la alcaldesa ha asegurado que se hará "un trabajo conjunto" centrado en la promoción de los vinos del Marco y de la Ruta del Vino y del Brandy de Jerez, junto con "nuevas iniciativas" para que esta candidatura "sea la mejor".

BALANCE POSITIVO DE VINOBLE

Este anuncio se ha dado a conocer durante el balance oficial de la reciente edición de Vinoble que han realizado la alcaldesa y el presidente del Consejo Regulador. Ambos representantes han calificado el evento como "un gran éxito" y han destacado que es fruto de la "estrecha y acertada colaboración" entre las dos instituciones.

Durante su intervención, César Saldaña ha agradecido el compromiso de todas las delegaciones municipales implicadas en Vinoble y ha valorado positivamente "el salto cualitativo" de esta edición, matizando que la cita se perfecciona cada dos años para después señalar las mejoras en las infraestructuras del recinto del Alcázar, relacionadas con nuevas zonas de sombra, puntos de agua, carpas en los stands exteriores y renovación del mobiliario.

Asimismo, ha indicado que se ha contado con más de 5.000 profesionales acreditados y que este año lo que transmiten los expositores es que "la calidad de los visitantes ha sido realmente significativa". "Vinoble ya tiene su sitio dentro del calendario internacional de eventos del vino", ha afirmado.

Por su parte, la alcaldesa ha aportado cifras que avalan la atracción internacional de un salón que reunió en esta ocasión a visitantes procedentes de 40 países de los cinco continentes, con expositores de ocho países y un total de 7.389 visitas, un dato positivo si se tiene en cuenta que el evento duró medio día menos que en su última edición.

Otros datos facilitados han sido los que respaldan "la fortaleza" del enoturismo en el territorio, ya que, de los tres millones de turistas enológicos que visitan España, 500.000 optan por la Ruta del Vino y del Brandy de Jerez, lo que representa aproximadamente un 20%.

Además, durante la celebración del Salón Internacional de los Vinos Nobles, Jerez firmó la 'Declaración de Vinos Fortificados Históricos de Europa' junto a representantes de Portugal, Grecia, Italia y Francia y se rubricó la candidatura para que los vinos fortificados sean reconocidos como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

La alcaldesa ha afirmado que Vinoble es "un extraordinario escaparate" y que hay que apostar por eventos que "son importantes, generan empleo y proyectan la marca Jerez".