Jerez (Cádiz) aprueba un aparcamiento de 20 plazas en La Marquesa con una licitación de 105.756 euros

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 4 (EUROPA PRESS)

La Junta de Gobierno Local de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha aprobado el inicio del expediente de contratación para las obras de construcción de un nuevo aparcamiento público en el entorno de la urbanización de La Marquesa, unos trabajos que saldrán a licitación por un importe de 105.756,60 euros.

El teniente de alcaldesa de Servicios Públicos, Jaime Espinar, ha destacado en una nota que "con este nuevo paso que damos seguimos cumpliendo el compromiso del Gobierno municipal de dotar a los barrios de mejores infraestructuras y servicios, dando respuesta a una demanda histórica de los vecinos de La Marquesa y avanzando en la mejora de la movilidad y de la calidad del espacio público".

El proyecto se desarrollará sobre una parcela municipal de equipamiento público de 818,96 metros cuadrados, situada entre la calle Alcázar de Jerez y la rotonda de la avenida de Arcos y cuenta con un plazo de ejecución previsto de cinco meses.

Las obras, según ha explicado el responsable municipal, permitirán habilitar un total de 20 plazas de aparcamiento para vehículos, una de ellas reservada para personas con movilidad reducida, además de una bolsa de estacionamiento para motocicletas. El proyecto contempla igualmente la instalación de nuevo mobiliario urbano, la renovación del alumbrado público y la adecuación de los accesos mediante una entrada regulada desde la calle Alcázar de Jerez, con la correspondiente señalización y el rebaje del acerado para favorecer la accesibilidad.

La intervención se completa con la creación de una zona de pradera en el margen derecho del vial, contribuyendo a incrementar los espacios verdes y a mejorar la integración urbana de este entorno.

Espinar ha subrayado que esta actuación "permitirá aprovechar una parcela que permanecía infrautilizada para ofrecer un nuevo servicios los vecinos, mejorando tanto la disponibilidad de aparcamiento como la funcionalidad y la imagen de este espacio urbano".

En este sentido, ha manifestado que este nuevo proyecto forma parte de la estrategia municipal para ampliar la red de aparcamientos públicos en distintos puntos de la ciudad, recordando, otros proyectos destinados a este fin, situados en las instalaciones del antiguo Taller de Fiestas, en los terrenos del antiguo Elefante Azul, en La Plata, la Hijuela de la Marquesa, El Almendral, Montealto o la barriada de La Granja.