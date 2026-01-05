Jerez (Cádiz) aprueba un compromiso presupuestario para garantizar la renovación completa de la flota de autobuses

Pleno del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) en la jornada de este lunes 5 de enero - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 5 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha celebrado este lunes 5 de enero un pleno extraordinario para ratificar, entre otros asuntos, un compromiso presupuestario de cara a garantizar la compra de otros 25 autobuses que completen la flota, tal y como se comprometió la alcaldesa a su llegada al gobierno local en junio de 2023.

El acuerdo ha salido adelante con el voto en contra del PSOE, como ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

El pasado viernes 2 de enero, la Junta de Gobierno Local aprobaba el compromiso de incluir en los presupuestos de los ejercicios venideros las cantidades necesarias para financiar el renting de los futuros vehículos.

El segundo teniente de alcaldesa y coordinador de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Jerez, Jaime Espinar, ha puesto en valor la importancia de este asunto a tratar desde la perspectiva de "una cuestión que guarda relación con un servicio tan importante como es el autobús urbano de nuestra ciudad".

Un servicio que es "un compromiso" del gobierno María José García Pelayo (PP), quien como ha asegurado "está cumpliendo con su palabra" al verse ya por las calles de Jerez "nuevos autobuses que mejoran la circulación y que mejoran algo tan importante como es el servicio del transporte público".

En la jornada de este lunes se ha sometido a votación del Pleno "el compromiso firme" de incluir en los presupuestos de los próximos ejercicios las cantidades necesarias para "garantizar la viabilidad del suministro del servicio de autobuses", recordando Espinar que "no estamos obligados a traer este asunto a Pleno" ya que la normativa "no lo exige", pero que lo hacen "de manera voluntaria por tres cuestiones: transparencia, responsabilidad y para que todos los grupos muestren su postura en una decisión tan importante".

Con todo ello, el segundo teniente de alcaldesa ha lamentado la actitud del PSOE en el proceso de adquisición de los nuevos autobuses, asegurando que "se ha retratado en este asunto" al votar en contra.

A este respecto, ha criticado que a los socialistas "se les llena la boca hablando de servicios públicos pero que a la hora de la verdad siempre se posicionan no solo en contra, sino que tratan de torpedear cualquier mejora, tratan de poner palos en las ruedas para paralizar, retrasar o directamente impedir el avance de los servicios públicos, en este caso del autobús urbano".

Así, Jaime Espinar ha defendido que "ante la irresponsabilidad del PSOE", el gobierno de García-Pelayo "hace todo lo contrario" y actúa "con responsabilidad". Además, ha apuntado que el PSOE "presentó un recurso con el único fin de que no llegaran otros 25 autobuses nuevos a nuestra ciudad", algo que hacen para "tratar de sembrar dudas sobre la financiación".

Es por eso que el gobierno municipal ha decidido "aportar certidumbre y despejar cualquier sombra" trayendo al Pleno "un compromiso firme, claro y explícito".

"Este Ayuntamiento garantizará presupuestariamente la viabilidad del servicio de autobús", ha manifestado, pidiendo al PSOE que "asuma que el gobierno de García-Pelayo será quien renueve el 100% de la flota en este mandar a pesar de todos los impedimentos que realizan para frenar su llegada".

Una vez ratificado este punto en el pleno de hoy, el acuerdo será trasladado al Consejo de Administración de Comujesa para su incorporación al citado expediente de contratación, o eventualmente a un nuevo expediente, como documento/anexo complementario.