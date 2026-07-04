Jerez (Cádiz) autoriza una veintena de actuaciones en el centro histórico, incluidas nueve nuevas viviendas

Reunión de la Comisión Local de Patrimonio Histórico de Jerez de la Frontera. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 4 (EUROPA PRESS)

La Comisión Local de Patrimonio Histórico de Jerez de la Frontera (Cádiz), presidida por el primer teniente de alcaldesa, Agustín Muñoz, junto a la delegada de Urbanismo, Belén de la Cuadra, ha autorizado una veintena de intervenciones en el centro histórico, orientadas principalmente a la construcción de nuevas viviendas, en concreto nueve, así como a la adaptación de inmuebles y a la ejecución de obras de reforma y rehabilitación en edificios residenciales, tanto en el interior como en el exterior.

Según ha detallado el Consistorio en una nota, entre los asuntos incluidos en el orden del día destaca la reforma de un edificio situado en la calle Barja, en pleno barrio de San Miguel, catalogado como Bien de Interés Genérico. El inmueble, que en su día albergó un centro educativo y permanece cerrado desde hace años en estado de deterioro, será rehabilitado para su reconversión en uso residencial con nueve viviendas.

Así, el Ayuntamiento ha indicado que con esta actuación integral de reforma y rehabilitación se consigue recuperar otro edificio más del centro histórico que "está experimentando un evidente incremento de la actividad rehabilitadora y edificatoria, propiciando la recuperación de zonas degradadas y de edificios abandonados, que contribuyen a la transformación y regeneración del entramado urbano y a la atracción de nuevos residentes y de visitantes".

Además de la construcción de nueve viviendas, la propuesta de reforma del inmueble de la calle Barja incluye la instalación de un ascensor que desde la planta baja comunicará al resto de plantas hasta la azotea en el hueco de escalera actual. El resto del edificio se mantiene tal cual, reconstruyéndose los forjados, y el patio se cubrirá con una montera acristalada con ventilación perimetral.

También en materia residencial, se ha dado luz verde a la adaptación de un local de la calle Felipa para destinarlo a dos viviendas. La intervención presentada conlleva las obras de división, redistribución interior, acabados e instalaciones necesarias para poder llevar a cabo este cambio de uso.

OTRAS ACTUACIONES DE REFORMAS

Por otro lado, la Comisión Local de Patrimonio Histórico ha autorizado la realización, en cumplimiento de una orden de ejecución dictada por Urbanismo, de una serie de reformas en un edificio residencial de cuatro plantas de altura de la calle Cristal, que data de los años 80, y que cuenta con dos fachadas, a la calle Cristal y a la calle Muro.

Entre las obras proyectadas, se contemplan trabajos destinados a garantizar la estabilidad de forjados en una parte del edificio y a reforzar algunos elementos de su estructura que se encuentran en mal estado, así como otras actuaciones para eliminar filtraciones, entre ellas, la impermeabilización de los distintos paramentos a través de los cuales se ha ido filtrando el agua hacia el interior de estos, afectando a la estructura.

Asimismo, y entre otros asuntos, se ha dado luz verde a las obras de reparación y consolidación estructural en una de las habitaciones de los baños árabes, en la calle San Salvador, que resultó afectada por un incendio; y al arreglo de cubiertas en varias naves de un complejo bodeguero de la calle Muro, la nave central, sala de procesos, y la nave lateral, que sufrieron daños con motivo de las intensas lluvias ocurridas el pasado invierno.