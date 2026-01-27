Jerez (Cádiz) celebrará desde el 30 de enero una ruta homenaje al cerdo ibérico y los quesos

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, y el presidente de la Asociación Hostelería Jerez, Alfredo Carrasco, presentando la Ruta Homenaje al Cerdo ibérico y los Quesos - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 27 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, y el presidente de la Asociación Hostelería Jerez, Alfredo Carrasco, han presentado este martes la Ruta Homenaje al Cerdo ibérico y los Quesos, que tendrá lugar del 30 de enero al 8 de febrero como reconocimiento a dos productos "fundamentales" de la gastronomía jerezana, elementos "de gran valor cultural, culinario y económico" para esta tierra.

Con esta ruta se inauguran los actos de la Capital Española de la Gastronomía 2026, que ostenta Jerez este año y que tomará el relevo de la ciudad de Alicante de forma oficial el próximo 10 de febrero, después de que no pudiera celebrarse este acto en Fitur al cancelarse las actividades institucionales por el accidente de tren en Adamuz (Córdoba), como ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

Esta ruta es una de las primeras del más de medio centenar de actividades que dentro de la capitalidad se han planificado a lo largo del año 2026, definidas en colaboración con los agentes del territorio y cuyo calendario se mantendrá "vivo" durante todo el año, incorporando todas los eventos y actividades de carácter gastronómico.

Alfredo Carrasco ha afirmado que se inicia el año con esta ruta gastronómica dedicada al cerdo ibérico porque "pocas cartas de hostelería no tienen un producto dedicado a este animal", algo que pasa también con los quesos.

"Como Capital Gastronómica teníamos que hacer un guiño a estos dos productos tan extendidos e invitamos a cualquier establecimiento de hostelería del municipio que prepare tapas, desayunos o platos que participe", ha manifestado.

Los negocios interesados deberán remitir previamente a Hostelería Jerez la información correspondiente a su propuesta gastronómica, indicando el nombre del plato, una breve descripción del mismo y su precio antes del jueves 29 de enero.

La elección de estas fechas responde por un lado al descenso de la actividad hostelera que tradicionalmente se produce en este periodo, y por otro, a la coincidencia con la temporada de la matanza del cerdo ibérico de bellota, lo que refuerza el carácter auténtico y gastronómico de la acción.

Hostelería Jerez impulsa distintas iniciativas comerciales a lo largo del año, especialmente en los periodos de menor actividad. La primera de estas acciones se desarrolla habitualmente entre finales de enero y principios de febrero con la intención de dinamizar el sector hostelero, minimizar el impacto de la estacionalidad y, al mismo tiempo, contribuir a enriquecer el calendario anual de actividades de la ciudad.

El proyecto de la Capitalidad Gastronómica cuenta con el respaldo del sector empresarial y social, cuyo apoyo y compromiso fueron "decisivos" para impulsar esta iniciativa conjunta que reconoce el potencial de Jerez en el desarrollo y la innovación del ámbito gastronómico.

Con el lema 'Come, Bebe, Ama Jerez', la ciudad evoca con este título la pasión y el disfrute de todos aquellos que visitan esta ciudad e invita a sumergirse en la riqueza de sus sabores, vinos y tradiciones como la cocina gitana, los tabancos, peñas y mostos, la Alta Cocina representada por dos restaurantes con Estrellas Michelín, el producto de kilómetro 0 de la campiña o el maridaje del flamenco y la cocina.