Jerez (Cádiz) conmemora el 8M visibilizando el talento de las galardonadas en los Premios Racimo

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, en el acto institucional por el 8 de marzo, donde se han entregado los Premios Racimo 2026 - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 6 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha presidido este viernes el acto institucional con el que Jerez conmemora el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, y en el que se ha reconocido el talento de las galardonadas en los Premios Racimo 2026, cuyo galardón honorífico ha sido para la periodista especializada en el ámbito del vino y pionera en esta profesión, Paz Ivison.

La jornada se ha celebrado en los Claustros de Santo Domingo ante una nutrida presencia de representantes del Gobierno de Jerez y la corporación municipal, así como del Consejo Local de las Mujeres, tejido asociativo, Fuerzas de Seguridad, y colectivos implicados con las diferentes líneas de trabajo que desde la ciudad se articulan en el ámbito de la Igualdad, ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

Alumnado del Conservatorio Profesional Joaquín Villatoro ha dinamizado un evento en el que ha predominado "la emoción y el compromiso", con la entrega de los Premios Racimo 2026, y la lectura del Manifiesto del Consejo Local de las Mujeres.

La alcaldesa ha recordado en su intervención que el 8 de Marzo tiene que ser "una jornada de reflexión sobre las asignaturas que tenemos pendientes" y también un día para poner en valor todo lo que se ha conquistado.

Así, ha reivindicado entre los retos vinculados íntimamente a esta jornada cuestiones como la brecha salarial, la brecha sanitaria, la violencia de género, daños dolorosos como los que se derivan de la prostitución, de la explotación sexual y de la explotación laboral o el acoso laboral, haciendo hincapié en las mujeres que viven en escenarios de guerra.

María José García-Pelayo ha señalado que "la mejor manera de poner en valor todo lo que hemos conseguido es reconocer a las que van haciendo posible que las conquistas sean una realidad", considerando que los Premios Racimo ofrecen "el marco perfecto para ello" ya que "la igualdad real se consigue con hechos y estos cuatro premios nos lo han demostrado".

La alcaldesa ha tenido unas palabras de "cariño y admiración" para cada una de las premiadas, por su labor en cada uno de sus ámbitos a favor de la igualdad, y ha recordado que Jerez cuenta con su Plan de Igualdad para la Ciudadanía, y que también se viene trabajando para poder contar con un plan que aborde la prostitución y la explotación sexual.

Para finalizar, ha manifestado que las mujeres "tenemos que demostrar que esto no es una cuestión de siglas, es una cuestión de personas", abogando por "cuidarnos las unas a las otras" y "decirle al mundo que cuando las mujeres están unidas, nadie puede con nosotras, y que estamos aquí por las que fueron, por las que somos, y por las que vendrán".

La teniente de alcaldesa de Igualdad y Diversidad, Susana Sánchez Toro, ha dado la bienvenida a un acto que da inicio a más de un mes de actividades que se desarrollarán bajo el lema 'Mujeres Músicas: el sonido del cambio', y ha felicitado al Conservatorio Joaquín Villatoro por el 'Premio Irene. Aulas por la Igualdad' que ha recibido.

La programación cuenta con el respaldo del Consejo Local de las Mujeres, que ha dado lectura a su manifiesto, representado por las vocales Oliva Aguilera y Antonia Reyes, un documento en el que se han denunciado las diferentes formas de opresión y discriminación que sufren las mujeres, realizando un recorrido por temas de artistas históricas que le han cantado al cambio y a la justicia social.

Tras la lectura del manifiesto, varias alumnas del Conservatorio de Música han interpretado diversas piezas de Cecile Chaminade, María Teresa Von Paradis y Clara Schumann, en una actuación con la que han reivindicado a compositoras que han visto invisibilizadas sus creaciones a lo largo de la historia.

PREMIOS RACIMO 2026

El acto institución ha continuado con la entrega de los Premios Racimo 2026 por parte de la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, y de Susana Sánchez.

Así, el Premio Racimo al Emprendimiento y Trayectoria Personal ha sido para Alicia Núñez Puerto, productora y directora jerezana; en la categoría de Educación, Cultura y Deporte se ha concedido al Museo del Prado, recogiendo el galardón Jaime García-Máiquez, técnico del Gabinete de Documentación Técnica del Museo del Prado, en nombre del director del Museo, Miguel Falomir.

El Premio Racimo al Compromiso Social concedido al Consejo Local de las Mujeres en su 25 aniversario ha sido recogido por las tres Vicepresidentas ciudadanas que lo han representado en estos años, Coral García Gago, Afon Bermudo Fernández y Patrocinio Bermúdez Alonso.

La alcaldesa ha hecho entrega del Premio Racimo Honorífico a la periodista especializada en el sector del vino y pionera en este campo, Paz Ivison Carrera.

'MUJERES MÚSICAS: EL SONIDO DEL CAMBIO'

El ciclo de actividades conmemorativo del 8 de marzo ofrece un amplio programa de propuestas que se ponen en marcha desde este vienes dirigidas a toda la ciudadanía.

El sábado se celebra el Carnaval Feminista a partir de las 12,30 horas, organizado por Ganemos Jerez en colaboración con el Ayuntamiento, y el domingo será la manifestación del Día Internacional de las Mujeres, que partirá a las 12,00 horas desde la Plaza del Arenal, organizada por Marea Violeta Jerez.

El Consejo Local de la Mujer celebrará el lunes 9 de marzo una sesión de sensibilización con alumnado del Grado de Trabajo Social de la UCA, para seguir incidiendo en la necesaria implicación de la juventud y en concreto de los chicos y chicas que se están formando para dedicarse profesionalmente al ámbito social, y el martes 10 de marzo se celebrará la jornada 'Entre Nosotras hablamos de Salud: Tejiendo redes, nos cuidamos', que se celebrará en la Casa de la Mujeres, y las propuestas continuarán a lo largo de la semana.

Además, el Teatro Villamarta será escenario el jueves 19 de marzo de una de las actividades más esperadas, como es la Gala Igualdad, que este año estará protagonizada por María Carrasco. La reserva de entradas puede solicitarse del 9 al 11 de marzo, a través del correo 'igualdad.diversidad@aytojerez.es'.