Jerez (Cádiz) dedica el bulevar de la calle Sevilla a la abogacía del turno de oficio

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 13 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha descubierto este viernes un monolito con el lema 'Bulevar dedicado a la abogacía jerezana del turno de oficio', en una mañana en la que se ha puesto en valor el trabajo que desarrolla un servicio fundamental para que todas las personas puedan tener acceso a la asistencia jurídica.

El acto ha contado con la presencia del consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, y el decano del Colegio de Abogados, Federico Fernández Rodríguez, además de miembros del gobierno local, la delegada territorial de Justicia en Cádiz, Ana María Bertón, y representantes de la judicatura y del tejido asociativo de la ciudad, ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

La alcaldesa ha señalado en su intervención que colocar este monolito es "un auténtico honor" para la Corporación municipal porque "es un honor reconocer a los que garantizáis el acceso a la justicia a los que les resulta más difícil ese acceso o casi imposible, para que puedan tener y ejercer ese derecho constitucional".

También ha reivindicado que su gobierno trabaja "casi como los abogados del turno de oficio", al estar "24 horas de guardia" y con la "ambición" de afrontar los problemas "con la misma serenidad con la que lo hacéis vosotros a la hora de defender a los más vulnerables", dirigiéndose así a estos letrados.

"Queremos como vosotros ser firmes ante la injusticia, porque creemos firmemente que la política es un espacio de gestión pero también es un espacio de valores, y tenemos que defender los mismos valores que vosotros, la igualdad, la solidaridad, y la defensa de los más vulnerables", ha argumentado.

García-Pelayo ha culminado su intervención manifestando que "ahí nos vais a encontrar siempre, aprendiendo de vosotros y defendiendo los mismos valores".

Por su parte, el consejero de Justicia, José Antonio Nieto, ha expresado su satisfacción por encontrarse en la ciudad "con motivos tan importantes" como los que hoy han coincidido, y defendiendo que "nosotros creemos que la política es una suma de responsabilidades y de compromisos ciertos y que se llevan a cabo".

Además, ha asegurado para él es "un día especial y emocionante" porque "vamos a recorrer juntos el último sprint para que la Ciudad de la Justicia de Jerez esté cuanto antes". Con el turno de oficio, ha abundado, "se atienden también momentos igual de emocionantes, y así lo viven más de 8.000 abogados y abogadas de Andalucía, que tienen entre su actividad un espacio para que las personas que tienen derecho a la asistencia gratuita, tengan además la mejor asistencia, y que así sea en los 1.100 casos que se atienden a diario".

El consejero ha reivindicado el trabajo de todos los Colegios de Abogados de Andalucía, y en particular el de Jerez, y el contacto permanente con su decano para trabajar por mejorar el turno de oficio y la asistencia gratuita.

José Antonio Nieto ha felicitado al Ayuntamiento por lo que hoy hemos hecho tiene un valor profundo, porque es decirle a la ciudadanía de Jerez el trabajo que realizan los abogados del turno de oficio, que son ese vínculo que muchas veces consiguen que las personas puedan volver a confiar".

Por su parte, Federico Fernández Rodríguez ha destacado que "no sólo hemos inaugurado un monolito" sino "un símbolo que reconoce la esencia más noble de nuestra profesión, un símbolo que gracias al compromiso del Ayuntamiento, permanecerá como un recordatorio visible de todo aquello que da sentido al derecho y a la justicia, que es el servicio al ciudadano que prestan los abogados del turno de oficio".

"Los abogados sabemos que el turno de oficio no es un simple servicio, es una vocación", ha comentado, destacando que ser abogado del turno de oficio "es sostener con entrega y decencia la promesa que hicimos de que la justicia es para todos, y este monolito honra esta realidad".