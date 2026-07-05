Jerez (Cádiz) destaca el éxito del Gran Premio y el Rallye Ciudad de Jerez y consolida su agenda del motor

El Consejo Local del Motor, reunido en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz). - AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 5 (EUROPA PRESS)

El Consejo Local del Motor, reunido en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), ha valorado "muy positivamente" las actividades celebradas con motivo del Gran Premio de España de Motociclismo, que ha calificado de "éxito de participación y seguimiento" en la ciudad. Entre los principales hitos destacan la Caravana Motera, la exposición de motos y vehículos históricos y la Gala del 40 aniversario del Circuito de Jerez-Ángel Nieto, celebrada en el Teatro Villamarta.

El primer teniente de alcaldesa, delegado de Presidencia y vicepresidente del Consejo Local del Motor, Agustín Muñoz, ha subrayado que "un año más, y si cabe en este 2026 de manera especial por la Gala del aniversario del Circuito, Jerez se ha reivindicado como la Catedral Mundial del Motor", destacando iniciativas como la Caravana Motera, que reunió a más de 3.000 participantes y culminó con la entrega de los Premios del Motor Ciudad de Jerez en la Alameda Cristina, así como la exposición de vehículos y motos históricas y los conciertos programados en distintas plazas del centro.

Muñoz ha señalado además que "Jerez ha recuperado el ambiente motero de antaño", con actividades también dirigidas a todos los públicos en la avenida Álvaro Domecq y la avenida de Europa, y ha agradecido la implicación de los miembros del Consejo Local del Motor, por sus propuestas y trabajo coordinado con el Gobierno municipal para garantizar el "éxito" de la programación.

Del mismo modo, también se ha analizado por parte de los miembros del Consejo Local del Motor el desarrollo del XIII Rallye Ciudad de Jerez, que tuvo su epicentro operativo en la avenida Tomás García Figueras, y que se desarrolló el viernes 29 y sábado 30 de mayo.

El evento fue además la tercera cita del Campeonato de Andalucía de Rallyes de Asfalto y en el mismo se proclamó vencedor el piloto cordobés Alberto Valverde, con un tiempo total de 57:53 en los nueve tramos competitivos, acompañado en el podio por Miguel Ángel Zunino y José Miguel López Mañas.

El Consejo ha valorado igualmente de manera "muy positiva" el tramo de inicio con bandera de salida desde la puerta del Ayuntamiento y la recuperación, como principal novedad, del tramo nocturno en el interior de las instalaciones del Circuito de Jerez-Ángel Nieto.

"Un año más, y en esta edición de manera especialmente destacada, el Rallye Ciudad de Jerez ha contado con el apoyo de la ciudadanía en las calles, con una gran afluencia de público en la salida de bienvenida a los pilotos desde el centro de la ciudad", ha señalado Agustín Muñoz. El edil ha subrayado que el objetivo de acercar las pruebas del motor a la ciudadanía y a los visitantes "se ha cumplido", en una cita que rinde homenaje a la condición de Jerez como cuna histórica del automovilismo y el motociclismo.

Muñoz ha felicitado al Real Automóvil Club como entidad organizadora del evento y ha agradecido a Solera Motor su papel como principal patrocinador.

Asimismo, durante la sesión se han planteado las actividades previstas para el segundo semestre del año, entre las que figuran la Ruta Murciélago, Ruta entre Viñas, Mototerapia, la III Carrera Correpasillos, el Trofeo Aniversario, la Campaña de Navidad y un encuentro de vehículos Seat 600 y Citroën Dyane 2CV. Estas propuestas se suman a las iniciativas desarrolladas durante todo el año por las asociaciones del motor y la Escuela de Motociclismo de Jerez.