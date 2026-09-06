Jerez (Cádiz) impulsa la creación de un nuevo aparcamiento en la calle San Marino para 66 vehículos

Zona donde se ubicarán 66 plazas de aparcamiento en la calle San Marino de Jerez de la Frontera (Cádiz). - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 6 (EUROPA PRESS)

La Junta de Gobierno de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha aprobado el proyecto de acondicionamiento de una parcela de equipamiento público entre las calles San Marino y Ana María Sabido para la construcción de un aparcamiento público, "una actuación que permitirá mejorar la movilidad, incrementar la oferta de estacionamiento y recuperar para el uso ciudadano una parcela municipal actualmente sin uso". Estas obras tienen un presupuesto de 214.329,02 euros.

Por su parte, el teniente de alcaldesa de Servicios Públicos, Jaime Espinar, ha destacado que "con este nuevo paso que damos seguimos cumpliendo el compromiso del Gobierno municipal de dotar a los barrios de mejores infraestructuras y servicios, avanzando en la mejora de la movilidad y de la calidad del espacio público", según ha concretado el Consistorio jerezano en una nota.

Jaime Espinar ha subrayado que esta actuación "permitirá aprovechar una parcela que permanecía infrautilizada para ofrecer un nuevo servicios los vecinos, mejorando tanto la disponibilidad de aparcamiento como la funcionalidad y la imagen de este espacio urbano", al tiempo de señalar que "además de añadir plazas en una zona en la que se encuentra cerca el complejo deportivo Chapín y que, por tanto, es visitada por muchas personas".

En concreto, el proyecto se desarrollará sobre una parcela municipal de equipamiento público de 2.567 metros cuadrados, situada en la glorieta de Los Juegos Olímpicos, dando a las calles San Marino y Ana María Sabido. La parcela actualmente se encuentra sin uso, llena de maleza y estando cerrada con alambrada de simple torsión.

Las obras, tal y como ha explicado el responsable municipal, permitirán habilitar un total de 66 plazas de aparcamiento para vehículos, tres de ellas reservada para personas con movilidad reducida, además de una bolsa de estacionamiento para motocicletas.

La ordenación propuesta permite la creación urbanizada de aparcamiento en superficie, además de habilitar la entrada y salida de vehículos que se realizará justo antes del paso de peatones existente en la calle San Marino. El objeto es "adecentar la parcela existente dándole el uso más necesario en la zona".

El solar en cuestión sin desarrollar se ordena, dotándolo con acceso a la calle San Marino, y a la zona de 63 nuevas plazas más tres para personas de movilidad reducida, quedando anexa a la zona verde existente que acompañará al diseño y dará extensión tanto al aparcamiento como a la calle Ana María Sabido. La actuación contempla además de los aparcamientos un acerado trasero a los aparcamientos "totalmente accesibles que dan acceso perimetral a las zonas traseras de la parcela".

Igualmente, está previsto el incremento de la iluminación con la instalación de tres nuevas farolas dobles, una de ellas en el acerado y otras dos en la explanada de nueva creación para complementar la capacidad lumínica de la zona.

En suma, Espinar ha declarado que este nuevo proyecto forma parte de la estrategia municipal para ampliar la red de aparcamientos públicos en distintos puntos de la ciudad, como otros proyectos destinados a este fin, situados en las instalaciones del antiguo Taller de Fiestas, en los terrenos del antiguo Elefante Azul, en La Plata, la Hijuela de la Marquesa, El Almendral, Montealto o la barriada de La Granja, que suman más de 500 nuevas plazas de aparcamientos en la ciudad y en la zona rural.