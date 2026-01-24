Jerez (Cádiz) inaugura el retablo cerámico de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Coronación de Espinar

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, en la inauguración del retablo cerámico de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Coronación de Espinar. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 24 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez (Cádiz), María José García-Pelayo, ha asistido este sábado al acto de la bendición e inauguración de un retablo cerámico de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Coronación de Espinar, María Santísima de la Paz en su Mayor Aflicción y San Juan Bautista con motivo de los cien años de la llegada de la Hermandad al barrio de La Albarizuela.

Al acto han asistido también el teniente de alcaldesa Jaime Espinar y las delegadas Nela García y Carmen Pina, el hermano mayor de La Coronación, Francisco Javier Román, miembros de su Junta de Gobierno, hermanos de la Hermandad así como el autor del azulejo, el ceramista Israel Jiménez, según ha detallado el Ayuntamiento en una nota.

La alcaldesa ha felicitado a la Hermandad de La Coronación y al autor del azulejo, Israel Jiménez, "porque es un regalo que no sólo le haces a la Hermandad sino a Jerez, que es una ciudad creyente, muy cofrade y nos sentimos profundamente orgullosos de ello y por eso que en un rincón tan especial para la Hermandad este azulejo quede aquí para siempre es un acontecimiento histórico, un azulejo protegiendo no sólo a la Hermandad sino a todo Jerez".

"Nos sentimos muy agradecidos, la Virgen no sólo es querida por la Hermandad sino por toda la ciudad", ha añadido. García-Pelayo también ha señalado que "es una magnífica forma" de celebrar el centenario de la llegada de la Hermandad a la Albarizuela.

Por ello, la primera edil ha felicitado también a los hermanos mayores anteriores "por el cariño y por el cuidado que habéis tenido para celebrar este aniversario". "También es un orgullo que la Virgen luzca la Medalla de Oro de la ciudad, que no sólo está dedicada a la Virgen sino a toda la Hermandad", ha subrayado.

Por su parte, el hermano mayor ha recordado a la hija del autor y le ha agradecido en nombre de todos los hermanos "el haber hecho posible un sueño de muchos de los que estamos aquí y de otros que nos ven desde el cielo".

Igualmente, ha agradecido al Ayuntamiento su ayuda "para que durante todo el procedimiento, todo hayan sido facilidades y también"; "a todos los que han participado económicamente, hermanos, devotos, vecinos, comerciantes del barrio, para que este azulejo sea una realidad", ha añadido.

El azulejo, bendecido por el párroco y director espiritual de la Hermandad, Enrique Soler, representa la imagen de la Virgen de La Paz en su Mayor Aflicción vestida de Reina, como va en el paso de palio el Domingo de Ramos, y con la Medalla de Oro concedida el 14 de junio de 2025 e impuesta a la Virgen el 20 de septiembre de 2025.

El azulejo se ubica en la calle Bizcocheros en su intercesión con calle Valientes, se trata de una de las calles principales del barrio y la Hermandad vive en este punto un momento muy especial cada Domingo de Ramos. Previamente a la inauguración y bendición del azulejo, se ha rezado el Santo Rosario en la parroquia de San Pedro presidido por el padre Enrique Soler.