Jerez (Cádiz) invierte más de ocho millones de euros en mejorar el servicio de limpieza viaria

Archivo - Un operario de limpieza del Ayuntamiento de Jerez en una calle del centro (imagen de archivo). - AYUNTAMIENTO DE JEREZ - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 25 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez (Cádiz), a través de la Delegación de Coordinación de Servicios Públicos que dirige el teniente de alcaldesa, Jaime Espinar, ha invertido hasta finales de 2025, más de 8 millones de euros en la mejora del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos con la mejora y ampliación del contrato tanto en la zona urbana como rural así como la mejora del servicio de mantenimiento, reposición, lavado, suministro e instalación de nuevas papeleras en el término municipal, entre otras mejoras que se han puesto en marcha.

Igualmente, la modernización del Centro de Tratamiento de Residuos de las Calandrias y la implantación de una nueva línea de tratamiento de bioresiduos servirá para mejorar este servicio, según ha detallado el Consistorio en una nota. El teniente de alcaldesa se ha referido en varias ocasiones a la necesidad de mejorar el servicio de limpieza viaria de la ciudad y de la zona rural.

"Para conseguir mejorar el servicio, hemos realizado una ampliación del contrato por importe de más de ocho millones de euros, lo que nos ha permitido también iniciar la implantación del quinto contenedor así como la ampliación de la plantilla en 30 trabajadores y la maquinaría lo que nos permitirá ofrecer un servicio más adecuado a una ciudad como Jerez, pero aún hay que seguir mejorando y en eso estamos trabajando", ha señalado Espinar.

La implantación del quinto contenedor, tal y como establece la Ley 7/2022 de 8 de abril, de Residuos y suelos contaminados para una economía circular, permite tener "una ciudad más limpia, más sostenible y más moderna", ha señalado la Administración local. Ya se ha implantado en toda la zona rural y progresivamente se irá implantando también en la zona urbana.

Otro de los problemas que preocupaba al Gobierno municipal era la mejora del servicio de limpieza durante los eventos que se celebran en la ciudad, "ya que con el contrato firmado por el anterior Gobierno, no se podía afrontar esta necesidad".

"Por ello, hemos ampliado dicho contrato con una inversión de 2,6 millones de euros hasta su finalización en 2028. Esta ampliación nos ha permitido contar con más personal eventual y mayor número de horas durante los eventos lo que ha redundado, sin duda, en la mejora de la limpieza de los espacios públicos", ha señalado Espinar.

Otra de las mejoras ha sido el nuevo contrato de mantenimiento, reposición, lavado, suministro e instalación de las papeleras en Jerez después de cinco años sin contrato. Está dotado con un millón de euros y permite renovar 1.650 papeleras, contar con un nuevo sistema de limpieza y por primera vez papeleras compactadoras solares que se implantarán en el primer semestre del año. Además, se aumenta la capacidad de almacenaje con respecto a las papeleras anteriores, lo que supone una ventaja para las épocas de eventos en la ciudad.

El teniente de alcaldesa ha señalado que el nuevo contrato contribuye a promover la limpieza así como a fomentar una mejor imagen de la ciudad. Ha añadido que de este modo, "Jerez gana en calidad del mobiliario urbano, en la línea de otras ciudades europeas, con el objetivo de mejorar la higiene en la ciudad y concienciar sobre el cuidado del medio ambiente y la sostenibilidad".

CENTRO DE TRATAMIENTO Y LÍNEA DE BIORESIDUOS

El Gobierno municipal de Jerez ha apostado por una línea con lo marcado por las directrices europeas, se está haciendo una importante inversión para mejorar la recogida y el tratamiento de residuos.

En este sentido, se está modernizando la planta de Las Calandrias para hacerla más competitiva en su sector y adaptada a la nueva normativa de residuos con unas instalaciones renovadas y ampliadas.

Las obras se encuentran al 90 por ciento y se espera que estén concluidas en marzo de este año. Se trata de una planta que no sólo da servicio a Jerez sino a localidades del entorno y a 450.000 habitantes.

Las obras implican una automatización y modernización de los procesos lo que permitirá a los trabajadores realizar su trabajo en las mejores condiciones posibles. Igualmente, para la implantación de la línea de bioresiduos e instalaciones de compostaje, el Ayuntamiento, a través de los fondos Next Generation, ha obtenido subvenciones para su financiación.

Asimismo, para la recogida separada de los bioresiduos también se han obtenido subvenciones de otras líneas dentro de los mismos fondos, que incluyen la adquisición de contenedores marrones y camiones eléctricos para la recogida de estos residuos en el centro, lo que a su vez mejorará la recogida selectiva durante los eventos.

En cuanto al reciclaje, también hay que hablar del aumento de los niveles de reciclaje conseguidos gracias a campañas de concienciación y el incremento de los contenedores, más de 120. Estas actuaciones han permitido que Jerez sea la ciudad andaluza donde más ha crecido el reciclado de vidrio y la segunda de España.

Entre los principales retos de futuro que se propone la Delegación para este año está contribuir a la disminución de producción de residuos en origen, aumentar el nivel de separación de residuos, aumentar el porcentaje de residuos reciclados así como mejorar los niveles de limpieza pública, promover una mayor concienciación ciudadana en el mantenimiento de la limpieza pública y promover la separación de residuos en distintos sectores de la ciudad.