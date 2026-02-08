Jerez (Cádiz) mantiene hasta el martes el protocolo ante posibles inundaciones en el casco urbano

Cartelería avisando de indicaciones ante fuertes lluvias en el centro urbano de Jerez. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 8 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha informado que el Ayuntamiento mantendrá hasta, al menos, el martes el protocolo de actuación preventivo puesto en marcha el pasado viernes de cara a posibles inundaciones en el casco urbano de la ciudad, debido a que gran parte de los colectores ya están saturados de agua por las abundantes lluvias de las últimas semanas y la situación del Río Guadalete.

En una nota, ha explicado que, según las previsiones de Aemet, esta semana que comienza volverán las lluvias, especialmente fuertes y, por tanto, la decisión es mantener el protocolo activado en todo el casco urbano, teniendo, para ello, activadas todas las áreas y servicios municipales y, de forma más extraordinaria, nueve delegaciones municipales, como son Seguridad, Movilidad, Limpieza, Inclusión Social, Salud, Urbanismo, Educación, Comercio y Participación Ciudadana.

"Esperemos que, como afortunadamente ocurrió este sábado, no se llegue a producir esta situación, pero como estamos convencidos de que la anticipación es fundamental hemos decidido mantener este protocolo preventivo", ha afirmado García-Pelayo.

El Ayuntamiento ha destacado que este sábado, a pesar de la lluvia caída en la ciudad, apenas hubo que contabilizar incidencias, ya que el agua pudo desaguar bien, actuando los operarios rápidamente para solventarlo en los puntos más críticos como fueron la rotonda del Balneario, la avenida de la Universidad, Santo Tomas de Aquino, Torremelgarejo y la avenida Reina Sofía. Además, se atendió la caída de varios árboles sin generar daño alguno.

La alcaldesa ha añadido que "la previsión de Aemet hace que persista la amenaza de que en toda la ciudad pueden darse casos de que, si llueve mucho, el agua pueda rebosar y de forma más importante en las zonas de cota más baja definidas por los técnicos". En este sentido, ha apuntado que las siete zonas que pueden resultar más afectadas son las calles William Shakespeare y Ramón y Cajal; Avenida Puertas del Sur (desde Fundación Laboral hasta Rotonda Balneario); Santo Tomás de Aquino; La Liberación; Cerrofruto; Los Pitufos y Polígono El Portal, especialmente la avenida Cantos Ropero y Calle Sudáfrica.

Para ello, las medidas a llevar a cabo se irán adoptando según vaya evolucionando la situación. En este sentido ha recordado que se comenzó el viernes con la colocación de carteles informativos en toda la zona avisando de posibilidad de inundaciones y el aviso a los propietarios para que retiraran los vehículos de estas calles. Además, se retiraron los contenedores a zonas más altas.

De igual manera, operarios de limpieza revisan en todo momento el alcantarillado para evitar cualquier taponamiento motivado por hojas u otros elementos.

La alcaldesa ha vuelto a lanzar una llamada a la precaución en todo el término municipal, pero desde la calma y la seguridad que supone la prevención que se está llevando a cabo. "Es posible que, como este sábado, no se llegue a esta situación, pero tenemos que estar preparados. Confianza en el criterio de los técnicos y pedimos de nuevo la colaboración ciudadana. Ya hemos comprobado que la anticipación y la prevención están resultando vital", ha manifestado García-Pelayo.