Jerez (Cádiz) reconoce al fotoperiodista Emilio Morenatti como Hijo Adoptivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 15 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez (Cádiz), María José García-Pelayo, ha presidido este sábado en los Claustros de Santo Domingo el Pleno Extraordinario y Solemne en el que el fotoperiodista Emilio Morenatti Fernández, nacido en Zaragoza en 1969, ha recibido el título de Hijo Adoptivo de Jerez, como destaca el Ayuntamiento, "por su brillante carrera profesional y su indudable arraigo con la ciudad".

Según informa el Ayuntamiento en una nota, la regidora ha hecho entrega del Título de Hijo Adoptivo a Morenatti en un "emotivo acto" que ha contado con la asistencia de la Corporación Municipal, representantes de la Junta, la Asociación de la Prensa de Jerez (como entidad proponente del nombramiento), las asociaciones de la Prensa de Cádiz y de Fotoperiodistas de la provincia, Colegio de Periodistas de Andalucía, directores de medios de comunicación, periodistas, fotógrafos y representantes de distintas entidades culturales y sociales de la ciudad.

El instructor de la propuesta, el delegado de Presidencia, Centro Histórico y Fondos Europeos, Agustín Muñoz, ha sido el encargado de leer el expediente administrativo que ha concluido en esta concesión aprobada por el Pleno del Ayuntamiento el pasado 31 de enero por unanimidad. Entre los méritos que obran en el expediente, Muñoz destacó el hecho de ser el primer español en ganar un Premio Pulitzer en 2021 al mejor reportaje fotográfico por las imágenes de la pandemia tomadas a los ancianos en Barcelona. Precisamente, el Pleno de concesión de este título se ha hecho coincidir con el quinto aniversario del estado de alarma provocado por la pandemia. Dos años más tarde, el fotoperiodista ganaba su segundo Pulitzer por su cobertura de la guerra.

Emilio Morenatti es fotógrafo de la agencia de noticias estadounidense Associated Press (AP) para España y Portugal. En la biografía recogida por el Ayuntamiento se recuerda que cursó estudios de Imagen y Sonido en Jerez y en sus inicios ejerció de profesional en El Periódico del Guadalete, para pasar más tarde a la Agencia EFE, Diario 16 y Diario AS. En AP ha cubierto desastres naturales, temas de actualidad y conflictos internacionales.

Entre su amplio listado de galardones destacan también una mención de honor en los World Press Photo 2007, el Premio Ciudad de Jerez 2009, el Premio Fotoperiodista del Año 2010 de la Asociación Nacional de Fotógrafos de Prensa, el Premio Agustín Merello de la Asociación de la Prensa de Cádiz en 2012 o el Premio Ortega y Gasset de Periodismo Gráfico en 2013, siendo el último reconocimiento recibido el Premio a las Artes de la Real Academia de San Dionisio de 2024.

La alcaldesa de Jerez ha agradecido la presencia en el Pleno de la familia de Emilio Morenatti, así como de miembros de la directiva de la Asociación de la Prensa de Jerez, destacando "el importante número de adhesiones que se han recibido para hacer posible esta concesión, parece que hemos batido récords y eso significa que la ciudad le quiere y que acoge con satisfacción esta propuesta".

"Has crecido y has aprendido en Jerez y seguro que también te has impregnado de ese espíritu solidario, de ese espíritu crítico y que siempre reclama justicia, unos valores que has llevado por el mundo", ha señalado la alcaldesa.

El Ayuntamiento ha destacado la emoción del fotoperiodista al recibir el Título de Hijo Adoptivo, además de señalar que ha empezado su discurso recordando su paso por las calles y barrios de Jerez, el Instituto de La Granja, contando anécdotas de su trabajo en el periódico el Guadalete, la influencia de su hermano Miguel Ángel en su vocación de fotógrafo, los 'soplos' de su padre Policía Nacional para el que ha tenido un recuerdo muy emocionado, sus trabajos en la agencia Efe y su 'fichaje' por la agencia Associated Press y su salto a cubrir conflictos bélicos por todo el mundo.

"No me correspondería a mí valorar el impacto de mi trabajo, pero sí puedo decir que mi ejercicio profesional lo he entendido como un compromiso personal de denuncia, y siempre dirigido hacia los más vulnerables y las víctimas, siempre he creído que las fotografías de guerra, de crisis humanitarias, violaciones de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad pueden contribuir a cambiar la historia, influir en la política para impedir que se reproduzcan", ha defendidod.

Para Morenatti, "el mejor fotoperiodismo tiene el poder de transmitir visceral lo que sucede sobre el terreno, de evocar emociones, el fotoperiodismo transmite la verdad por incómoda que resulte para algunos, ese ha sido mi credo en los últimos 20 años y, sin duda, he tenido que pagar un alto precio que me ha dejado profundas cicatrices físicas y psicológicas. Pero lo doy por bien pagado si he conseguido remover conciencias".