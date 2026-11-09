Jerez (Cádiz) reivindica el 25 de noviembre con el foco puesto en sensibilizar contra la violencia vicaria

La teniente de alcaldesa de Igualdad y Diversidad en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), Susana Sánchez, acompañada por la delegada de Educación, Nela García, y la gerente de Comujesa, Aiad Abdel Lah Ahmed, presentando el 25N - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 9 (EUROPA PRESS)

La teniente de alcaldesa de Igualdad y Diversidad en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), Susana Sánchez, acompañada por la delegada de Educación, Nela García, y la gerente de Comujesa, Aiad Abdel Lah Ahmed, ha presentado la programación del ciclo de actividades con el que la ciudad conmemorará el 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género, que este año estará dedicada especialmente a la sensibilización contra la violencia vicaria.

El ciclo de actividades conmemorativo del 25 de noviembre volverá a poner el acento en el ámbito de la sensibilización y la prevención, de la mano con la comunidad educativa, con la que se desarrollan programas educativos y actividades a lo largo de todo el curso, con una campaña que tendrá de lema 'Si no puedes conmigo, no lo pagues con nuestr@s hij@s', ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

Susana Sánchez ha agradecido al Consejo Local de la Mujer y a su presidenta, Coral García Gago, su trabajo para que esta programación salga adelante, así como a la Unidad de Igualdad de la UCA y al Instituto Andaluz de la Mujer, junto al apoyo de asociaciones, entidades y delegaciones municipales implicadas.

Este jueves 12 de noviembre se inaugurará la campaña municipal en los autobuses urbanos, incidiendo en acercar su mensaje de sensibilización a toda la ciudadanía. Además, como novedad, el día 17 se celebrará en la Casa de las Mujeres una formación básica a profesionales del transporte público sobre violencia de género.

El ciclo de actividades contará con dos proyecciones que visibilizan la necesaria aportación desde el mundo de la cultura y el cine a la prevención y sensibilización contra la violencia de género.

Así, este jueves 12 de noviembre se estrenará el documental 'Peces sin un ala', de Esperanza Jorge e Inmaculada Antolínez, que contará con coloquio posterior y una actuación musical. Será a las 18,30 horas en la Sala Compañía, con entrada gratuita hasta completar aforo.

El jueves 19 de noviembre se proyectará el corto 'Amanece', en el Salón de Actos del Campus de Jerez, con un encuentro entre el equipo de realización y alumnado, organizado en colaboración con la Unidad de Igualdad de la UCA.

En el ámbito de la formación, el 13 de noviembre se celebrará la sesión 'Autodefensa Feminista como estrategia de Prevención de las violencias machistas', con Paloma Tosar, destinada a mujeres del Consejo Local de las Mujeres, usuarias del Centro Municipal de Información a la Mujer y ciudadanas a título individual. Se desarrollará de 10,00 horas a 13,00 horas en la Casa de las Mujeres.

El lunes 16 de noviembre se celebrará el IV Encuentro Local de Coeducación en la Casa de las Mujeres, con una ponencia inaugural a cargo de Paloma Tosar titulada 'La importancia de la coeducación en la prevención de las violencias de género', y un espacio participativo de presentación de programas educativos en igualdad, diversidad y prevención de violencias de género.

La programación contará un año más con un acto que visibiliza la implicación de mujeres y hombres en un gran frente ciudadano contra la violencia machista, y que tiene como referente a la figura del Minotauro, que se iluminará de morado el lunes día 16 a las 18,45 horas. Un acto organizado de la mano con el Consejo Local de las Mujeres.

El viernes 20 de noviembre tendrá lugar una formación sobre violencia vicaria y recursos para su abordaje, impartida por Mayka Asenjo Serrano, psicóloga del Servicio de atención psicológica a hijas e hijos de mujeres víctimas de violencia de género del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM). Es una propuesta destinada a profesionales que trabajan con menores y ciudadanía, y se celebrará en la Casa de las Mujeres.

Además, el Consejo Local de las Mujeres desarrollará un año más una sesión de sensibilización en la Plaza de Abasto del Mercado Central, animando a la ciudadanía a participar en la manifestación del 25 de noviembre. Será el 20 de noviembre a las 11,00 horas, un acto en el que se dará difusión a toda la información con relación a la manifestación.

El miércoles 25 de noviembre a las 18,00 horas se desplegará en la fachada del Ayuntamiento la pancarta 'Contra las violencias machistas', para comenzar la marcha a las 18,15 horas. El recorrido será Plaza del Arenal, Corredera, Plaza Esteve, Santa María, Cerrón, Honda, Rotonda de los Casinos, Larga, Alameda Cristina, Larga, y Plaza del Banco, donde se dará lectura a un manifiesto.

Esta programación se enmarca en los retos y objetivos que afronta el Ayuntamiento con el Plan de Igualdad para la Ciudadanía 2025-2029.

DATOS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Atendiendo a las cifras ofrecidas por el Ministerio de Interior, la violencia vicaria se ha cobrado la vida de 68 menores en España desde el año 2013, fecha en la que comenzó el registro oficial de estadísticas. En lo que va de año 2026, se han confirmado tres menores más que han perdido la vida por este tipo de violencia.

Ante estos datos, desde el Ayuntamiento se ha advertido que la violencia vicaria "es la cara invisible de la violencia machista", apuntando que la psicóloga clínica Sonia Vaccaro define la violencia vicaria como "aquella violencia contra la madre que se ejerce sobre los hijos e hijas con la intención de dañarla".

La violencia machista es "un fenómeno global", al contabilizarse "por miles las muertes de las mujeres a nivel mundial como consecuencia de este tipo de violencia", y que en España "cada año arroja cifras dramáticas", como ha lamentado el Ayuntamiento.

Desde el 1 de enero de 2003 y a fecha 18 de noviembre de 2026, hay contabilizadas 1.385*mujeres asesinadas. De estas, 44 son las que se han producido a lo largo de este año. La última víctima confirmada era una mujer de 38 años asesinada en Barcelona el pasado 28 de octubre.*

En el caso de las mujeres que acuden al Centro Municipal de Información a las Mujeres de Jerez, entre el 1 de enero y el 10 de octubre de 2026 se han atendido a un total de 721 mujeres, lo que ha supuesto que se hayan llevado a cabo 2.922 intervenciones. Del total de usuarias, 229 son víctimas de violencia de género. Con ellas, el número de intervenciones se eleva a 1.549.

Respecto del perfil de las mujeres víctimas de violencia de género atendidas en el CMIM, se ha destacado la juventud de las usuarias, pues 35 de ellas tienen entre 15 y 25 años, 64 están en la franja comprendida entre los 26 y los 35 años, y 116 tienen entre 36 y 45 años.

Así, se observa cómo cada año el número de usuarias cuya edad está comprendida en el rango de 15 a 25 años va en aumento, por lo que se ha apuntado a la "necesidad" de continuar con la formación de chicas y chicos jóvenes en materia de prevención de la violencia de género.