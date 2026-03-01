Jerez (Cádiz) tramitará un contrato extraordinario para recuperar parques y jardines municipales de La Barca

El teniente de alcaldesa de Coordinación de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Jerez (Cádiz), Jaime Espinar, junto al alcalde de La Barca, Alejandro López, durante la reunión. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 1 (EUROPA PRESS)

El teniente de alcaldesa de Coordinación de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Jerez (Cádiz), Jaime Espinar, ha anunciado que el Consistorio tramitará un contrato extraordinario para garantizar que los parques y jardines de titularidad municipal vuelvan a estar en óptimas condiciones lo antes posible.

Espinar ha realizado este anuncio durante una reunión con el alcalde de La Barca, Alejandro López, en la que se ha aborado la situación de la arboleda de esta Entidad Local Autónoma (ELA) tras el paso del reciente temporal de borrascas, según ha detallado el Consistorio en un nota.

Durante el encuentro, se han evaluado los daños provocados por el temporal, destacando árboles en mal estado que representan un riesgo tanto para las personas como para bienes materiales, incluidos los vehículos.

En el marco de un contrato extraordinario similar, el Ayuntamiento también está actuando en la ELA de Estella del Marqués, para paliar la situación que ha generado el temporal en el Parque de Las Aguilillas y en el Parque Periurbano, con la caída de árboles y ramas, con el peligro que esto supone en unas zonas forestales tan visitadas como éstas.

En la reunión entre Jaime Espinar y Alejandro López se han abordado otros temas relacionados con las zonas verdes de La Barca y con la intervención que se va a realizar en el arbolado.