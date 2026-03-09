Jerez (Cádiz) ultima los detalles de la defensa de la Candidatura a Capital Europea de la Cultura

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, junto al equipo que defenderá la candidatura de Jerez a Capital Europea de la Cultura en el Ministerio de Cultura. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 9 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha mantenido este lunes en Madrid una reunión con el equipo que este martes defenderán la candidatura de Jerez a Capital Europea de la Cultura en el Ministerio de Cultura. El equipo, con representación de toda la provincia, expondrá el relato y las prioridades estratégicas de un proyecto que apuesta por la cultura como "motor de transformación, plataforma de colaboración, participación y cocreación, y eje para la construcción de un proyecto europeo basado en los principios de inclusión, diversidad, igualdad de oportunidades y sostenibilidad".

García-Pelayo ha destacado que "ésta es la última reunión preparatoria, hemos tenido muchas reuniones previas y lo importante es que presentaremos un proyecto muy serio, muy riguroso, muy Jerez pero también muy Europa". Además, ha asegurado que "eso es lo que vamos a contarle al jurado, todo lo que Jerez puede aportar a Europa y todo lo que Europa traerá a esta ciudad, que es precisamente la frontera de Europa".

En este contexto, la alcaldesa ha agradecido la colaboración de profesionales y ciudadanos que han aportado su trabajo, desde asociaciones, agentes culturales y aficionados, hasta quienes quieren impulsar cambios positivos. "Es un proyecto de transformación social con el que regeneraremos Jerez y empoderaremos a ciudades que hasta ahora han sido periféricas. Decimos que estamos aquí, que también somos Europa y queremos contribuir a una Europa más fuerte y mejor", ha afirmado.

García-Pelayo también ha valorado que "la candidatura no debe ser excluyente, nosotros no vamos contra nadie, lo que queremos es sumar y, por supuesto, si Jerez es la Capital Europea de la Cultura en 2031, contaremos con todas las ciudades españolas porque creemos que además nos hacemos más fuertes como ciudad y mucho más fuerte el proyecto". "Unidos ganamos todos y si nos enfrentamos restamos", ha destacado, señalando que "en la suma y sobre todo cuando la cultura lo que hace es trasladar valores positivos, la cultura debe enseñar la empatía, la mano tendida, la inclusión y la suma aporta todos esos valores".

Un equipo de diez personas, encabezado por la alcaldesa de Jerez de la Frontera e integrado por gestores y profesionales de la cultura de distintas edades y procedentes de toda la provincia, será el encargado de defender la candidatura ante el jurado. Durante la presentación, el equipo deberá subrayar la plena sintonía del programa cultural con los valores europeos, su dimensión internacional con socios en los cinco continentes y su capacidad para impulsar la capacitación de los sectores culturales, educativos y patrimoniales de la provincia.

También se destacará el alcance de los más de 30 proyectos culturales incluidos en el bid book, la capacidad organizativa de Jerez para grandes eventos internacionales, la hoja de ruta y la gobernanza activada mediante la creación del Consejo Rector y la Oficina Técnica, el valor de la participación ciudadana, la proyección del legado más allá de 2031 y la garantía de una financiación estable por parte de todas las instituciones implicadas.