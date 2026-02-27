Jerez reafirma su compromiso con la igualdad sumándose al manifiesto de las diputaciones andaluzas por el 8 de marzo

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, preside el pleno del Ayuntamiento. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 27 (EUROPA PRESS)

El Pleno del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha aprobado el manifiesto que elaboran las diputaciones provinciales de Andalucía para la conmemoración del próximo 8 de marzo, Día Internacional de las mujeres, sumándose al mismo y reafirmando con ello su compromiso con la igualdad real entre hombres y mujeres.

Este documento conjunto se enmarca en la colaboración que en el año 2004 establecieron estas administraciones provinciales con el fin de desarrollar programas y actuaciones conjuntas en materia de políticas de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

La teniente de alcaldesa de Igualdad, Susana Sánchez, junto a las concejalas del PSOE, Ana Herica Ramos, y La Confluencia, Teresa Chamizo, han dado lectura al manifiesto, con el que cada año se visibiliza la necesidad de seguir defendiendo los derechos de las mujeres y las políticas de igualdad como instrumentos para avanzar hacia la igualdad real.

"Casi medio siglo después de que el 8 de marzo fuera reconocido internacionalmente como un día para la defensa de los derechos de las mujeres, esta conmemoración sigue recordándonos la importancia de la igualdad, los principios democráticos, la responsabilidad de las instituciones y la necesidad de no retroceder en los derechos conquistados", recoje este documento.

Desde esta mirada compartida, las ocho diputaciones de andalucía avanzan de manera conjunta, poniendo en valor la riqueza y diversidad de sus municipios y reforzando un compromiso común con la igualdad que se expresa en lo cercano y cotidiano.

Estos compromisos y acciones se apoyan en décadas de reivindicaciones, en las movilizaciones e iniciativas de mujeres activistas, y en los avances legislativos que han ampliado los derechos fundamentales.

No obstante, el manifiesto advierte de que "la igualdad plena aún no se ha alcanzado", ya que las mujeres siguen enfrentando precariedad laboral, abusos, sobrecarga de cuidados y otras formas de discriminación. Una realidad avalada por el último informe de ONU Mujeres, que alerta de que las brechas de género siguen siendo profundas pese a los progresos alcanzados.

Este año, el manifiesto pone el foco en el fenómeno digital de las "tradwives" o "esposas tradicionales", una tendencia que circula especialmente en plataformas como Instagram y TikTok y que promueve que las mujeres jóvenes aspiren a depender económicamente de sus parejas mientras se dedican por completo al hogar y la familia.

En este sentido, el texto alerta sobre el riesgo de idealizar modelos que reproducen desigualdades históricas y que pueden suponer un retroceso en los avances logrados en materia de igualdad, autonomía y participación pública de las mujeres.

Una preocupación que confirma el último informe del Injuve, que "evidencia un retroceso en la identificación de la juventud con el feminismo y la lucha por la igualdad, así como un preocupante aumento del negacionismo de la violencia de género y de las desigualdades de género, especialmente entre chicos y hombres jóvenes".

Ante esta situación, "que obliga a reflexionar sobre la responsabilidad que tenemos, tanto individual como colectivamente", las diputaciones andaluzas concluyen el manifiesto reafirmando su determinación y compromiso conjunto "de trabajar cada día para avanzar en la igualdad real, garantizando derechos y oportunidades para todas las mujeres".

Con este acuerdo de Pleno, el municipio se suma así una iniciativa compartida con el resto de la provincia y la comunidad andaluza, recordando, en palabras del propio manifiesto, "lo que tanto nos costó conseguir".

La teniente de alcaldesa de Igualdad, Susana Sánchez Toro, ante la intervención del portavoz del grupo municipal de Vox, que no ha apoyado el manifiesto, ha pedido que "no demonicen la campaña antes de conocerla", defendiendo que esta incide en los mensajes de compartir las cargas, trabajar la corresponsabilidad, visibilizar la experiencia de mujeres mayores que vivieron los roles tradicionales y no tuvieron elección, por lo que esta campaña también tiene un componente intergeneracional.

Además, ha añadido que la cifra de mujeres asesinadas "nos obliga a seguir trabajando conjuntamente la formación y la sensibilidad, la corresponsabilidad e igualdad real". También ha señalado que este manifiesto se ha hecho con el trabajo de las ocho diputaciones, seis del PP y dos del PSOE, y que es un trabajo que se lleva haciendo "más de 20 años y hay que seguir trabajando hasta conseguir la igualdad real".