Jerez recibirá el reconocimiento de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) - EUROPA PRESS - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 7 (EUROPA PRESS)

La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales ha concedido al Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) un reconocimiento por su respuesta integral ante la emergencia provocada por la borrasca Leonardo.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota, la delegada de Inclusión Social, Yessika Quintero, recogerá esta distinción el próximo 17 de septiembre en el Ateneo de Madrid, en un acto en el que también serán galardonados el Cabildo de El Hierro por su proyecto 'Comunidad de Cuidados', y el proyecto 'A gusto en casa', promovido por la Junta de Castilla y León. Estos reconocimientos premian iniciativas pioneras en servicios sociales a nivel nacional, destacando y reconociendo experiencias que expresan el potencial transformador de estos servicios y su utilidad.

Desde la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales se argumenta el reconocimiento otorgado al Ayuntamiento de Jerez señalando que "la intervención de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera se caracterizó por su anticipación y coordinación con otras áreas e instituciones, aportando un enfoque centrado en las personas, especialmente en los colectivos más vulnerables".

En este sentido, se señala que se identificó a personas vulnerables (mayores, dependientes, con movilidad reducida) para su evacuación preventiva, que se realizaron valoraciones individualizadas para determinar las necesidades de cada persona afectada y que se habilitó un complejo deportivo como centro de acogida en colaboración con Cruz Roja.

Entre los méritos reconocidos por este galardón, se incluye que se gestionó el realojo de más de 200 personas en el Albergue Municipal, hoteles y otros dispositivos, garantizando alojamiento, alimentación y acompañamientos social, así como que se activó un protocolo extraordinario para asegurar refugio seguro a personas sin hogar durante el temporal, demostrando una perspectiva inclusiva en la gestión de la emergencia.

La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales elabora desde 2012 un Índice para valorar el desarrollo del Sistema Público de Servicios Sociales en todas y cada una de las Comunidad Autónomas, el Índice DEC. Su aplicación presenta una radiografía de los Servicios Sociales a nivel general y en cada territorio, de las comunidades autónomas y las entidades locales.