Jerez reúne a alcaldes de la provincia de Cádiz para sumarse a la candidatura a Capital Europea de la Cultura en 2031

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 18 (EUROPA PRESS)

La ciudad de Jerez de la Frontera va a acoger este próximo viernes 19 de septiembre un encuentro "clave2 con alcaldes y alcaldesas de los municipios de la provincia de Cádiz, así como representantes de la zona rural jerezana, con el objetivo de reforzar la alianza institucional en torno a la candidatura que la ciudad quiere presentar de forma conjunta con el territorio gaditano a Capital Europea de la Cultura en 2031.

El acto oficial se va a celebrar a partir de las 13,00 horas en la Viña Canariera de González Byass, y estará centrado en la incorporación de proyectos de todos los ayuntamientos de la provincia para su integración en el programa cultural de la candidatura, como ha avanzado el Ayuntamiento de Jerez en una nota.

La cita estará presidida por las instituciones que forman parte del Consejo Rector de la candidatura, como son la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, la presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez del Junco, el rector de la Universidad de Cádiz, Casimiro Mantell, y el presidente de la Cámara de Comercio de Cádiz, Javier Sánchez Rojas.

Además, la Oficina Técnica de esta candidatura presentará el trabajo realizado hasta la fecha y expondrá la hoja de ruta prevista para los próximos meses, detallando cómo cada municipio podrá sumar actividades al proyecto común.

Según el Ayuntamiento, más de un centenar de representantes institucionales han confirmado su asistencia a este acto, que supone "un nuevo paso en el compromiso compartido de las instituciones gaditanas con la candidatura conjunta", un proyecto que busca "no solo la designación de Jerez como Capital Europea de la Cultura en 2031, sino también generar un impacto positivo y sostenible en el futuro cultural, social y económico de toda la provincia y su área de influencia".