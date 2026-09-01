La alcaldesa de Jerez en las obras de la Avenida de la Soleá. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 1 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, junto con el teniente de alcaldesa de Servicios Públicos, Jaime Espinar, han visitado las obras que se están llevando a cabo en la Avenida de la Soleá, en el marco del Plan de mejora de acerados financiado a través del Plan Cádiz Marcha de la Diputación Provincial de Cádiz, que engloba trabajos de mejora en 25 calles con un montante de 444.793 euros.

En una nota, la alcaldesa ha señalado durante su visita que este Plan de acerados se suma a otras intervenciones que se están ejecutando actualmente para adecentar el espacio público, como es el caso de la primera fase del Plan de reasfaltado, y, que en su conjunto, "están suponiendo una importante inversión en los distintos barrios de Jerez en materia de regeneración de zonas peatonales, viales o plazas públicas".

De ese modo, García-Pelayo ha destacado que uno de los objetivos prioritarios del Gobierno municipal es continuar avanzando de forma progresiva en la mejora de las infraestructuras de los barrios. "Queda mucho por hacer, pero seguimos trabajando para dar respuesta tanto a las necesidades de conservación como a las demandas ciudadanas relacionadas con la accesibilidad y la seguridad de los desplazamientos peatonales", ha manifestado.

Asimismo, la alcaldesa ha agradecido a los trabajadores de la empresa adjudicataria INUR "por el buen trabajo que están haciendo", subrayando que "son actuaciones muy necesarias y que los barrios llevan mucho tiempo esperando". Igualmente, ha explicado que estos recorridos por las barriadas donde se ejecutan las obras "están sirviendo para escuchar y atender las demandas de los vecinos y seguir programando mejoras, como la poda y siembra de árboles, el arreglo de bancos o la limpieza de señales de tráfico".

El Ayuntamiento ha recordado que el Plan de mejora de acerados comenzó a ejecutarse el pasado mes de marzo en la calle Porvenir y desde entonces ha permitido desarrollar actuaciones en diferentes puntos del municipio, entre ellos la avenida Duque de Abrantes, Tamarix, las zonas de San Joaquín y Los Álamos, las calles Boabdil y Al-Hakam, en Olivar de Rivero, y la avenida Juan Carlos I. El programa se extiende tanto por el casco urbano como por la zona rural.