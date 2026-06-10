Juan Luis Bretón será Hijo Adoptivo de Jerez (Cádiz) por su contribución a la proyección de los vinos del Marco

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) - EUROPA PRESS - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 10 (EUROPA PRESS)

La Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha acordado iniciar el expediente para nombrar a Juan Luis Bretón Abrisqueta como Hijo Adoptivo de la ciudad a título póstumo, en reconocimiento a una trayectoria profesional y humana "profundamente vinculada" a la ciudad y al desarrollo y proyección internacional de sus vinos.

Durante más de cuatro décadas, el bilbaino Juan Luis Bretón desempeñó "un papel relevante" en el sector vitivinícola del Marco de Jerez, ocupando responsabilidades directivas en importantes empresas bodegueras y desarrollando "una intensa labor" de promoción, representación y defensa de los intereses del sector, como ha indicado el Ayuntamiento en una nota para argumentar este nombramiento.

Este título ha sido promovido por la Tertulia Jerezana Rincón Malillo y cuenta con numerosas adhesiones de instituciones, colectivos y entidades relacionadas con el sector del vino y de otros estamentos de la ciudad.

En el citado expediente se argumenta que "su amplia trayectoria profesional" le ha hecho merecedor "del respeto y reconocimiento del mundo del vino y de la sociedad jerezana", dejando además "un legado profesional y humano digno de especial consideración". También se ha destacado que "su dedicación, compromiso y vocación de servicio hacia la ciudad y hacia uno de los sectores económicos y culturales más emblemáticos, como es el vino, justifican ampliamente la concesión de este título".

En el expediente se resalta su etapa como director de la Federación de Bodegas del Marco de Jerez (Fedejerez), desde donde "contribuyó decisivamente" al fortalecimiento institucional del sector bodeguero y a la proyección internacional de los vinos, brandis y vinagres de Jerez.

"Su implicación personal en la vida cultural y social de la ciudad quedó reflejada en su participación activa en iniciativas destinadas a la promoción de la cultura del vino, entre ellas la dirección de las Fiestas de la Vendimia, contribuyendo a reforzar la identidad vitivinícola de Jerez y a difundir su prestigio dentro y fuera de nuestras fronteras", se ha valorado.