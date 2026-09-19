El Mercado de Federico Mayo de Jerez (Cádiz) celebra su primer aniversario con una jornada festiva en la Zona Sur

Aniversario de la reapertura del Mercado de Federico Mayo - AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ)

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 19 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez (Sevilla) ha celebrado este sábado el primer año desde la reapertura y puesta en funcionamiento del renovado Mercado de Federico Mayo, para lo que ha realizado una jornada festiva impulsada por la Delegación de Comercio y Consumo, que sirvió para poner en valor el renacer de este emblemático espacio de la Zona Sur, cuya reapertura oficial tuvo lugar el 23 de septiembre de 2025.

En este sentido, la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, en compañía de la delegada de Comercio, Nela García, y otros miembros del Gobierno Local, ha estado presente en esta conmemoración y ha puesto en valor el "enorme esfuerzo de los comerciantes y emprendedores que han apostado por este espacio", respaldados durante la jornada por Adecosur, la Asociación de Comerciantes de la Zona Sur.

"Ver hoy el Mercado de Federico Mayo lleno de vida, de vecinos y de actividad económica es la mejor demostración de que las políticas útiles y la gestión eficaz funcionan y de que nuestra prioridad por recuperar los barrios es una realidad", ha afirmado la alcaldesa.

Asimismo, ha calificado este aniversario como "un merecido premio al esfuerzo incansable y a la valentía de los comerciantes que, con su trabajo diario, han devuelto el pulso a nuestra Zona Sur". "Gracias a ellos, hemos dejado atrás definitivamente aquella triste etapa de abandono y desuso, para convertirlo de nuevo en un espacio al servicio de los ciudadanos", ha aseverado.

Este evento ha congregado a numerosos vecinos y familias que han podido disfrutar de un amplio programa de actividades de dinamización, además de que los más pequeños han podido disfrutar de diversos juegos enfocados a su entretenimiento, mientras que el público general ha disfrutado de una degustación de los productos que diariamente se adquieren en los puestos del mercado, todo ello acompañado por el arte de un venenciador y el corte simbólico de una tarta para celebrar este primer cumpleaños.

El ambiente lúdico también ha estado marcado por la música en directo, con la participación del grupo Raíces Flamencas y la actuación de Kina Méndez.