'Miradas de Fe', la exposición de Fernando Quirós en Jerez (Cádiz), destina sus fondos a Oncología del Hospital

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádzi), María José García-Pelayo, en la inauguración de la exposición solidaria 'Miradas de Fe'. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 19 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádzi), María José García-Pelayo, ha inaugurado en los Claustros de Santo Domingo la exposición solidaria 'Miradas de Fe', del pintor Fernando Quirós. La muestra tiene como objetivo recaudar fondos destinados a un proyecto que el artista desarrollará en el área de Oncología del Hospital de Jerez.

El acto, enmarcado en el ciclo cultural de Cuaresma 'Spe Lucis' y celebrado en la Sala Cerchas, ha contado con la presencia del propio autor; del teniente de alcaldesa, Jaime Espinar; los delegados Francisco Zurita y Nela García; el delegado territorial de Educación, José Ángel Aparicio, y representantes de la Unión de Hermandades de Jerez.

Durante su intervención, García-Pelayo ha destacado el carácter benéfico de esta exposición, resaltando que "los pinceles de Fernando Quirós conjugan arte y solidaridad, organizando desde hace varios años eventos solidarios que impulsan la inclusión a través de la creatividad y la sensibilidad".

Además, la alcaldesa ha subrayado que "iniciativas de este tipo realzan el profundo significado de la Semana Santa y promueven los valores tradicionales y culturales en consonancia con la aspiración de la ciudad a ser Capital Europea de la Cultura en 2031".

Esta propuesta artística consiste en 48 cuadros que representan las imágenes titulares de las hermandades de la Semana Santa de Jerez, cada pieza tiene un formato de 1x1 metro y se pondrá a la venta por 500 euros, pudiéndose adquirir también diez láminas de cada obra por 50 euros cada una. Se trata del resultado de dos años de trabajo por parte del pintor y la muestra se podrá disfrutar hasta el 4 de abril (Sábado Santo).

De esta manera, todos los beneficios que se consigan, hasta un total de 48.000 euros si se venden todas las creaciones, se destinarán a un proyecto de apoyo al área de Oncología del Hospital de Jerez que pretende mejorar este espacio del centro sanitario para causar un impacto positivo en la comunidad sanitaria y en los pacientes.

Esta actuación tiene como referente la anterior intervención que el artista efectuó en febrero de 2025 cuando reconstruyó, equipó y decoró una habitación de Pediatría del Hospital de Jerez para atender a niños que han sufrido ictus o problemas neurológicos en colaboración con el Instituto de Rehabilitación Neurológica Charbel, espacio que se llama la 'Habitación de colores'.

Fernando Quirós es responsable de la asociación 'Coloreando vidas' que creó hace cuatro años con la idea de abordar la inclusión y la discapacidad de manera sensibilizada, educativa y respetuosa, mediante la realización de eventos benéficos que visibilizan la realidad de personas con discapacidad.