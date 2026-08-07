Las obras de mejora en la barriada Olivar de Rivero en Jerez (Cádiz) entran en su fase final

El teniente de alcaldesa de Coordinación de Servicios en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), Jaime Espinar, visita las obras de mejora que se están acometiendo en las calles Boandil y Al-Hakam de la barriada Olivar de Rivero. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 7 (EUROPA PRESS)

El teniente de alcaldesa de Coordinación de Servicios en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), Jaime Espinar, ha visitado las obras de mejora que se están acometiendo en las calles Boandil y Al-Hakam de la barriada Olivar de Rivero, y que encaran su recta final.

Las obras se enmarcan dentro del plan de intervenciones en vías públicas del municipio, subvencionado por el Plan Cádiz Marcha de la Diputación Provincial de Cádiz, como ha recordado el Ayuntamiento de Jerez en una nota.

Jaime Espinar ha señalado que son obras que han permitido actuar en calles que las asociaciones de vecinos estaban reclamando su mejora "desde hace mucho tiempo", sobre todo en temas de accesibilidad.

En ese sentido, lo que se ha hecho ha sido crear una ruta accesible con estas dos calles y también con la vía principal de Olivar de Rivero, construyendo una rampa que era "muy demandada", ya que al final de esta calle las personas con movilidad reducida tenían que bajarse de la acera para poder cruzar hacia la otra avenida.

"Estamos resolviendo problemas históricos también de esta barriada de Olivar de Rivero, al igual que lo estamos haciendo en otras zonas con esa plan de reforma del acerado que nos va a llevar a todos los distritos de la ciudad, a mejorar en materia de accesibilidad, a quitar boquetes de las calles, a mejorar alcorques levantados, en definitiva a hacer de Jerez una ciudad más accesible, donde andar no sea un peligro", ha añadido el teniente de alcaldesa.

Espinar ha reconocido que "queda mucho por hacer" pero señalando que "se está avanzando mucho" en Olivar de Rivero, ya que además de las intervenciones en la acera, se están llevando a cabo otro tipo de actuaciones como trabajos de poda, retirada de árboles secos, de tocones y la mejora de la señalización y del repintado de las vías.

En concreto, en la barriada Olivar de Rivero se están realizando trabajos en la calle Boabdil para dar respuesta a problemas de deterioro detectados y crear espacios adecuados para conformar un recorrido accesible para personas con movilidad reducida, tanto por la amplitud del acerado como por la eliminación de remontes y levantamientos que puedan provocar tropiezos y accidentes.

Cuando finalicen las obras, la calle Boabdil cumplirá con la normativa de accesibilidad, con la adaptación de cinco pasos de peatones completos y la restitución del acerado levantado en diversas ubicaciones. La inversión en esta obra asciende a más de 19.000 euros.

Igualmente, en el marco de este mismo plan, se están acometiendo mejoras en la calle Al-Hakam, paralela a la calle Boabdil, donde el Ayuntamiento está adaptando a la normativa un total de 11 pasos de peatones completos.

Además, se está restituyendo el acerado levantado en diversas ubicaciones y diversas mejoras en las plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida existentes, y se ha actuado en una nueva rampa conectada con la calle Camino de Albadalejo.

Estas actuaciones de la calle Al-Hakam cuentan con un presupuesto de 24.590,61 euros.

El plan de intervenciones en vías públicas del municipio, que se está aplicando en la barriada Olivar de Rivero, comenzó el pasado mes de marzo en la calle Porvenir y ha permitido la mejora de la accesibilidad en otros puntos de la ciudad como la avenida Duque de Abrantes, San Joaquín o Los Álamos.

Está previsto actuar en 25 calles del municipio, tanto en la zona urbana como rural, contando para ello con una subvención del Plan Cádiz Marcha de la Diputación de Cádiz con un montante de 444.793,91 euros.