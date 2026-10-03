Ocho propuestas cierran este domingo el programa de la Feria del Libro de Jerez 2026

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García Pelayo. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 3 (EUROPA PRESS)

La Feria del Libro de Jerez 2026 que se está celebrando en los Claustros de Santo Domingo, dedicada al escritor jerezano José Manuel Caballero Bonald en el marco de la conmemoración del centenario de su nacimiento, ofrece durante su última jornada este domingo ocho propuestas para continuar disfrutando de esta cita literaria.

Por un lado tendrá lugar la Charla-coloquio 'Literatura y redes sociales en tiempos de Inteligencia Artificial'. Diálogo entre las escritoras Alicia Domínguez y Margarita Martín. Esta actividad, organizada por Ateneo Siglo XXI, se desarrollará a partir de las 11,00 horas, en la Sala de Profundis II, según la información del Consistorio en una nota.

Otra propuesta "de gran interés" es la cita con los conciertos didácticos 'Cuentos cantados', a cargo de Educación Incondicional. Será también a las 11,00 en el patio exterior de los Claustros de Santo Domingo. Se desarrollará igualmente un taller de ilustración, a cargo de Alberto Belmonte, dirigido al público familiar. Esta otra actividad comenzará a las 11,30 horas en la galería de la planta alta. (Más información, Instagram @albertobelmonte_illustration).

Este domingo también, Mercedes Páez presentará el libro Un amigo gratis, de Inma Rubiales, a las 12 horas en el Refectorio y a partir de las 12,15 horas, se celebrará un taller práctico y divulgativo de iniciación a la escritura creativa con Javier López Menacho en la Sala Cerchas. Para todos los públicos tendrá lugar la función de títeres literarios con La Gotera de Lazotea, desde las 12,30 horas, en la plaza Alfonso Sánchez Ferrajón.

Del mismo modo, se celebrará la presentación de la antología En los celestes mástiles del tiempo (Seix Barral) y las últimas novedades editoriales sobre Caballero Bonald. Este acto correrá a cargo de la directora de la Fundación Caballero Bonald, Josefa Parra a partir de las 13,00 horas en la Sala De Profundis II. A partir de esta misma hora, la autora Inma Rubiales firmará libros en la Sala De Profundis.

Esta edición de la Feria del Libro de Jerez ha contado con una amplia programación dirigida a todos los gustos, con 19 presentaciones editoriales, 26 actividades infantiles, juveniles y familiares y 25 stands de editoriales y librerías, exposiciones y rutas patrimoniales. La programación ha incluido también encuentros con autores locales y escritores de prestigio nacional, además de integrar propuestas dirigidas a centros educativos, clubes de lectura, bibliotecas, asociaciones culturales y familias. Coincidiendo con el año en que Jerez ostenta el título de Capital Española de la Gastronomía esta feria ha concentrado igualmente con contenidos relacionados con la gastronomía.