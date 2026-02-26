La ONCE dedica su cupón del 4 de marzo a Jerez (Cádiz) como Capital Española de la Gastronomía 2026

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, presenta la imagen del cupón de la ONCE dedicado a la Capital Española de la Gastronomía - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 26 (EUROPA PRESS)

El cupón de la ONCE del sorteo del próximo miércoles 4 de marzo de 2026 estará dedicado a Jerez de la Frontera (Cádiz) y su designación como Capital Española de la Gastronomía 2026, ilustrando en su imagen una cazuela de berza jerezana y otra con pringá.

Este cupón conmemorativo se suma a los últimos que han reconocido el 40 Aniversario del Circuito de Velocidad (27 de abril de 2025) y el yacimiento de Asta Regia (6 de marzo de 2025), ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha presentado la imagen de este cupón junto a la vicepresidenta del Consejo Territorial de ONCE Andalucía, Ceuta y Melilla, Milagros Rodríguez, el director de ONCE Jerez, Cristino Ortuno, el presidente de Horeca Cádiz, Antonio de María Ceballos, y el presidente de Hostelería Jerez, Alfredo Carrasco.

Sobre esta nueva dedicatoria de la ONCE a Jerez, García-Pelayo ha comentado que "ese día hay un cupón para comérselo", agradeciendo a la entidad que sean "aliados de las buenas noticias que Jerez quiere dar, no solamente a los jerezanos sino al mundo". "Gracias por estar en los momentos más importantes de esta ciudad", ha comentado.

Se espera que sean 5,5 millones de cupones los que difundan la gastronomía de Jerez por todo el territorio nacional.

La presentación de este cupón ha coincidido con una recepción previa a miembros de la Asociación Española de Fabricantes, Distribuidores y Operadores Intermedios (Aecoc) y de la Federación de Hostelería de Cádiz (Horeca), personalidades que han estado presentes en este acto, donde la alcaldesa ha subrayado que, más allá de una gestión municipal enfocada al crecimiento económico, la diversificación de sectores y la evolución tecnológica, "la prioridad es el bienestar social" porque "queremos hacer de Jerez una ciudad inclusiva".

"No tiene sentido apostar por un crecimiento económico y olvidarnos de que lo más importante es cuidar a las personas. Si los ciudadanos no sienten nuestro cariño ni nuestro acompañamiento, si especialmente los ciudadanos que sufren algún tipo de diversidad no sienten que son atendidos y que son protagonistas de nuestra ciudad y de su desarrollo económico, mala ciudad es por la que estamos apostando", ha manifestado la alcaldesa.

Por su parte, Cristino Ortuno, director de ONCE Jerez, ha recordado su vinculación personal con la ciudad y su "sorpresa" al conocer la cocina tradicional. "No me podía imaginar que eran platos tan ricos y contundentes, me acabé enamorando", ha afirmado, señalando como "un acierto" el lema de la candidatura a Capital Gastronómica, que es 'Come, bebe, ama Jerez'.

En su intervención, Antonio de María Ceballos, presidente de Horeca Cádiz, ha equiparado la labor de la ONCE y la de la hostelería, afirmando que en los dos ámbitos "hacemos lo mismo", al entender que ambos "creamos ilusión y luego viene la felicidad", definiendo como "fundamental y admirable" el trabajo que realiza esta organización.

Por otro lado, Alfredo Carrasco, presidente de Hostelería Jerez, ha compartido anécdotas sobre la presencia de los vendedores de cupones en los establecimientos hosteleros. "El cuponero forma parte casi de nuestra plantilla, nosotros tenemos censados 1.000 negocios de hostelería en la ciudad y esos son como 1.000 puestos de la ONCE, a todos los tratamos con muchísimo cariño cuando vienen porque van repartiendo ilusión", ha añadido.

El cupón 'Jerez Capital Española de la Gastronomía 2026' ya está a la venta y supone "un hito" en la promoción de la oferta culinaria de Jerez, una ciudad que cuenta con 230 vendedores de la ONCE en su zona urbana y rural.