El Parque González Hontoria de Jerez (Cádiz) acogerá el sábado 25 de octubre el Encuentro Social de Enganches 2025

El delegado de Cultura, en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, Francisco Zurita, y la presidenta del Club de Enganches de Jerez, Ángeles Mata, presentan el Encuentro Social de Enganches - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 14 (EUROPA PRESS)

El delegado de Cultura, Grandes Eventos, Patrimonio Histórico y Capitalidad Europea de la Cultura en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, Francisco Zurita, junto a la presidenta del Club de Enganches de Jerez, Ángeles Mata, y Manuel Gómez Muñoz y José Mata, ha presentado en el Palacio de Villapanés el Encuentro Social de Enganches 2025, una actividad que tendrá lugar el próximo 25 de octubre en el Parque González Hontoria de esta localidad gaditana.

Organizada por el Club de Enganches de Jerez y el Real Club de Enganches de Andalucía, el encuentro se celebrará a partir de las 12,00 horas con el objetivo de reforzar la tradición ecuestre de la ciudad y fomentar la convivencia social, ha informado el Ayuntamiento de Jerez en una nota.

Durante la presentación, Francisco Zurita ha destacado que los enganches "es uno de los espectáculos más bonitos que se pueden ver por las calles cuando se organiza un evento de este tipo", mostrándose "muy agradecido" a la asociación de enganches por este encuentro social "que va a hacer las delicias de los ciudadanos".

Como ha expresado el delegado municipal, "es un lujo ver por nuestras calles estampas del pasado pero a la vez muy actuales por la conservación que le dedican los propietarios a estos enganches, que son tesoros".

Ángeles Mata ha agradecido la colaboración y respaldo del Ayuntamiento, señalando que este Encuentro Social de Enganches ha sido concebido para atraer tanto a participantes como a público interesado en la cultura ecuestre y los enganches, en una cita que combina carruajes, afición y ambiente familiar de picnic.

"Es un orgullo y un honor que el Ayuntamiento colabore con este acontecimiento. La intención es promover, reactivar el mundo del enganche y acercarlo a la ciudadanía, que el pueblo venga y comparta con nosotros estas actividades. Queremos que haya un efervescencia del mundo del enganche en Jerez, en la ciudad del caballo", ha manifestado la presidenta.

Por su parte, Manuel Gómez ha explicado que este evento será "un acto sociable" donde no se verán coches especiales sino "coches de trabajo, de paseo". Para los coches de época y demás el 7 de febrero será el Concurso Internacional de Atalaje (CIAT), ha aclarado.

Mata ha señalado también que este encuentro social es "un evento participativo", habiendo comunicaciones con Andalucía y toda España, y señalando que "incluso" vienen enganches de Portugal y de Chile.

"Es un evento abierto que como encuentro social es más distendido. Habrá una pequeña competición. Todas las actividades que organiza el Club de Enganches de Jerez son abiertas al público, queremos hacer participativo a Jerez entero", ha subrayado.

La jornada incluirá una pista de manejabilidad, exhibición de carruajes y guarniciones de trabajo.

La organización ha dispuesto la logística necesaria para vehículos, remolques y bateas, además de zonas de sombra dentro del parque, e invita a los interesados a inscribirse a través del correo electrónico secretaria@clubdeenganchesdejerez.com o mediante WhatsApp al 633 227 135 para una mejor coordinación de la actividad.