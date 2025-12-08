El Plan Jerez Centro recibe más de 350 aportaciones ciudadanas dentro de su fase participativa

Fachada del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) - EUROPA PRESS

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 8 (EUROPA PRESS)

El primer teniente de alcaldesa del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), Agustín Muñoz, ha valorado este lunes de forma positiva la respuesta ciudadana que está teniendo el proceso participativo del Plan Jerez Centro, puesto en marcha el pasado 19 de noviembre con el fin de recoger "todo tipo de sugerencias, propuestas, ideas y valoraciones sobre las prioridades y necesidades de intervención en el centro histórico", y que ya ha recibido más de 350 aportaciones ciudadanas.

Para facilitar esta participación, se puso a disposición de la ciudadanía, a través de la web municipal 'jerez.es', una pestaña específica donde se informaba de este proceso y se facilitaba una serie de cuestionarios para responder a distintas cuestiones relacionadas con el centro histórico, según ha explicado el Ayuntamiento jerezano, que ha detallado que, hasta la fecha, se han contabilizado 366 cuestionarios con aportaciones de ciudadanos en general, tanto residentes como no residentes en la zona, así como de autónomos y empresas, colectivos y entidades de Jerez.

Igualmente, durante este periodo se han celebrado dos jornadas informativas a las que han asistido representantes de los distintos sectores sociales y empresariales de la ciudad, y donde se han puesto sobre la mesa los puntos principales del análisis de situación incluido en el documento de diagnóstico, con "especial atención a los problemas detectados, sus posibles causas y sus modos de resolución".

A falta de diez días para que, el próximo 18 de diciembre, concluya esta fase participativa del Plan Jerez Centro, Agustín Muñoz ha agradecido el interés de las personas que ya han expresado su opinión y han realizado sus aportaciones a través de estos cuestionarios, y ha animado a la sociedad jerezana a seguir participando en la redacción final de este documento, "para que sea un proyecto de ciudad lo más compartido y consensuado posible, donde se definan las líneas estratégicas y las intervenciones más prioritarias", ha apuntado.

Los cuestionarios que están disponibles en la web municipal plantean temas relacionados con cuatro áreas temáticas "fundamentales" como vivienda; espacio público, movilidad y accesibilidad; actividades económicas y desarrollo; y cohesión social y gobernanza.

Se han elaborado tres tipos de cuestionarios, uno dirigido a residentes en el centro histórico, otro para no residentes, y un tercero para representantes de entidades, empresas o colectivos.